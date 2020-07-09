在地小旅行搶振興券商機 八堡圳尋旅很超值
彰化縣二水鄉源泉社區發展社區深度旅遊也搶振興券商機，暑假7、8月周六日有「跟著八堡圳去旅行」活動，源泉社區理事長賴昭旭說，民眾可以用振興卷報名繳費，還可以使用農遊券買社區農產品還有優惠，歡迎大家到二水看好山好水手，還有手作籠仔篙DIY、鐵道尋旅 。
賴昭旭說，源泉社區舉辦的「跟著八堡圳去旅行」7月18日到8月16日每周六、日推出八堡古圳巡禮、圳頭懷思之旅、社區微思走讀等活動，包括深度導覽帶著大家走訪八堡圳、林先生廟、圳頭三合院、老桑樹等，還有黑泥田拔河體驗，在地媽媽古早味午餐。
報名民眾可以持振興券消費，原定價一人450元(6歲以下免費)，振興卷超值方案一人420元(報名預付220元，現場再繳振興200元，民眾也可以用農委會推出的農遊券買社區農產品等，例如買果乾即買十包送一包，賴昭旭說，希望大家到農村小旅行，刺激在地消費。民眾可上臉書源泉社區發展協會查詢相關資料，或連結https://reurl.cc/nzbmp2報名
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言