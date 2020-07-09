暑假到南投「偽出國」不一定選例假日 平日仍有空房

終於等到七月上路的安心旅遊補助，而振興三倍券也將在7月15日上市，南投縣各觀光業者莫不摩拳擦掌，希望能搭上暑假出遊熱潮，南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇指出，暑假原本就是旅遊旺季，南投以戶外旅遊為主，到南投旅遊避暑正是時候，至於「一房難求」的現象只出現在假日，平日民宿部份還是有少許的空房，希望國人能夠分散出遊。

日月潭民宿發展協會指出，以買家角度而言，利益最大化思考就是省最多；站在賣家立場，暑假在即，本來就是百花盛開，各顯身手的季節，政府善意的觀光資源很容易成為重疊浪費，然而以過去經驗，商業模式的現金周轉率最怕受考驗，到底三倍券兌現流動是否容易？也代表商家要準備多一倍的周轉金來因應。

南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕指出，「政府補助選在暑假，是希望馬上刺激遊客出遊，讓旅宿業者可以趕緊刺激經濟復甦，但補助如果平假日都可以適用，一定會造成訂不到房間的問題，沒辦法！」這是市場的供需問題。

針對不少民眾抱怨7、8月根本訂不到房，各縣市旅館有一房難求的情形，彭成裕建議只能鼓勵民眾盡量避開假期使用，而且包括振興券在內，安心旅遊補助可以用到年底，國旅遊客不妨提早規劃假日，平日出遊會更佳。