台中清潔隊招考臨時人員250人 月薪3.3萬元起

台中市環保局2020清潔隊臨時人員甄選，預計進用250人，包括一般類組150名、儲備駕駛類組60名，及特定對象類組40名。報名時間自7月15日起至20日止線上受理，7月24日公告審核結果，8月2日公開甄選，8月5日公告甄選結果，歡迎民眾踴躍參加。

環保局表示，今年甄選一般類組只要設籍中市4個月以上，且具各類汽、機車駕照者即可報考；儲備駕駛類組需具有效期限內職業大貨車（含）以上執照；特定對象類組則限制在中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份資格。

甄選採「體能」與「資源回收分類技能」兩項測驗都在8月2日當日舉行，兩項測驗成績比重各佔50％。

環保局說明，清潔隊臨時人員每月基本薪資約25769元，加上清潔獎金8000元，月薪約33769元，另擔任駕駛者，薪資以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。由於此次甄選為遞補清潔隊離職與退休人員缺額，將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，預計分3批次、2年內候用完畢。

環保局指出，清潔隊臨時人員甄選報名自今年7月15日至20日止，採網路報名：http://2020exam.epb.taichung.gov.tw）；如報考人無法上網報名，可於機關上班時間，攜帶報名所需文件至環保局新辦公地點：台中市西屯區文心路二段588號，現場將提供電腦等設備，協助報考人上網報名。

報名問題可至台中市環保局官網：http://www.epb.taichung.gov.tw/查詢，或洽環保局清潔隊管理科（04）22289111分機66649莊先生。