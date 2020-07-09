聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中清潔隊招考臨時人員250人 月薪3.3萬元起
台中市環保局2020清潔隊臨時人員甄選，預計進用250人，包括一般類組150名、儲備駕駛類組60名，及特定對象類組40名。報名時間自7月15日起至20日止線上受理，7月24日公告審核結果，8月2日公開甄選，8月5日公告甄選結果，歡迎民眾踴躍參加。
環保局表示，今年甄選一般類組只要設籍中市4個月以上，且具各類汽、機車駕照者即可報考；儲備駕駛類組需具有效期限內職業大貨車（含）以上執照；特定對象類組則限制在中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份資格。
甄選採「體能」與「資源回收分類技能」兩項測驗都在8月2日當日舉行，兩項測驗成績比重各佔50％。
環保局說明，清潔隊臨時人員每月基本薪資約25769元，加上清潔獎金8000元，月薪約33769元，另擔任駕駛者，薪資以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。由於此次甄選為遞補清潔隊離職與退休人員缺額，將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，預計分3批次、2年內候用完畢。
環保局指出，清潔隊臨時人員甄選報名自今年7月15日至20日止，採網路報名：http://2020exam.epb.taichung.gov.tw）；如報考人無法上網報名，可於機關上班時間，攜帶報名所需文件至環保局新辦公地點：台中市西屯區文心路二段588號，現場將提供電腦等設備，協助報考人上網報名。
報名問題可至台中市環保局官網：http://www.epb.taichung.gov.tw/查詢，或洽環保局清潔隊管理科（04）22289111分機66649莊先生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言