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違章工廠前奏？溪湖農地被倒營建廢棄物 縣府重罰30萬
彰化縣政府日前接獲民眾檢舉，溪湖鎮一處農用地被堆置大量營建廢棄物，縣府建設處進一步了解，懷疑土地所有權人計畫在此處蓋違章工廠，近日依都市計畫法規定重罰30萬元，並限期30日內恢復原狀；若不繳納罰款及未恢復原狀，將依法移送強制執行及按次連續處罰。
縣府在今年6月10日接獲民眾陳情，溪湖農地遭人亂棄置營建廢棄物，派員現場勘查，發現該處違法傾倒地點為溪湖鎮大庭段109-2地號土地，使用分區為「高速公路員林交流道附近特定區」農業區，違反都市計畫土地使用分區管制規定。
土地所有權人指出，農地上的東西不是他所倒，但縣府人員發現土地整平疑似要進一步搭蓋建築，建設處代理處長陳威宏指出，即便非行為人，土地所有權人也有管理責任，同樣可依違反都市計畫法第79條規定，開罰6萬到30萬元，考量農地短短幾天就被傾倒上百車土石方，價值上百萬元，犯行惡劣，嚴重破壞及汙染農地環境，依法重罰30萬元，以遏止縣內農地違規使用亂象。
建設處觀察，許多有計畫性蓋違章工廠業者，時常先囤積營建土方在農地，以混泥土塊墊高農地、整地後就開始蓋工廠，呼籲汙染、違規業者，不要心存僥倖，建立自主管理制度，落實農地農用及環保等工作，業會勤查重罰汙染、違規業者。
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