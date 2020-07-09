影／中彰投酒駕再犯注意！殯儀館「震撼教育」等著你

台中市監理站、豐原監理站與台中市生命禮儀管理處合作，首場租借台中市生命禮儀管理處崇德館禮廳當做「酒駕道安講習」場所，舉辦「靈堂講習」生命教育，今天共舉辦二場，共55人名中部的酒駕再犯者參與。台中區監理所說明，針對中彰投三縣市酒駕再犯者，今天是首場「靈堂講習」，今年底前還要辦第二場。

台中區監理所說明，為矯正汽車駕駛人酒後駕車違規行為及加強對酒駕再犯者講習教育，酒駕道安講習不斷進化升級，2017年3月1日起，「酒駕再犯專班」上課時間由6小時延長為12小時；今年9年3月起，因酒駕致駕照被吊銷者，必須另外上「酒駕防制教育」課程，不但需自行付費上課，情節嚴重者尚需完成酒癮治療，才可再考領駕照。

台中區監理所指出，為了給予酒駕再犯者深刻的震撼教育，台中市監理站、豐原監理站與台中市生命禮儀管理處合作辦理「靈堂講習」實地教育，以不影響其他喪家為前提，租借安排學員在空的殯儀館禮廳內上酒駕道安講習課程，禮廳內掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，並且共同簽名宣誓。

第一堂「靈堂講習」課程由台中監理站站長劉昌烈、豐原監理站站長許國良與酒駕及現場酒駕再犯 者一同簽署「酒駕零容忍」宣言，宣誓政府積極防制酒駕的決心，隨後由台中市生命禮儀管理處崇德館主持生命教育課程講座，盼酒駕再犯者感受死亡的殘酷和失去家人的痛苦，將心比心，降低再犯機率。