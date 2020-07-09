影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

南投縣仁愛鄉「夢谷瀑布」因藏身山林間，夏季水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成為不少人口中的消暑勝地，入夏總是吸引大批遊客前往；但近期不少民眾卻對該處水域禁令各種無視，還留下滿地垃圾，讓地主心好累，公告將封路禁止人車通行。

今年入夏屢飆高溫，夢谷瀑布近期湧入爆量人車，但多數人不知道該水域下方藏多處深潭，經瀑布下沖後常有暗流，曾有多起溺斃事件，且為生態封溪護魚，當地公所在入口處設立公告，明令禁止烤肉、釣魚、戲水、游泳等行為。

「到夢谷，就是要玩水！」只不過，遊客對入口處「禁止公告」根本各種無視，打赤腳戲水是常態，還有人涉險游到瀑布下沖瀑，或在溪邊大開烤肉趴，甚至有人不理會封溪禁釣規定，巡護員勸導還硬要釣，雙方為此起衝突，差點大打出手。

更惱人的是，民眾遊憩後留下滿地垃圾，周遭地主和部落居民為溪流生態，只能協助清理，居民表示，草叢裡、溪石旁、空地上等隨處可見被丟棄的免洗餐具和很多啤酒罐，有些便當沒吃完還長蛆了，周末假日後，光撿就能撿上20包垃圾。

許姓地主則說，夢谷瀑布雖是公有水域，但從入口處開始，包圍夢谷瀑布的周邊土地都是私有地，而最近遊客太多且各種違規，大批車輛進入部落造成塞車影響居民，有人在午後陣雨溪水暴漲時冒險游泳，令人不得不思考安全和環境問題。

當地日前對外公告，進入夢谷瀑布的唯一道路和周邊土地均為私有地，而為配合縣府、仁愛公所水域禁令及安全考量，8月1日起夢谷瀑布將從入口處全面封閉，管制並禁止任何人車進入，路口也會架設監視器系統，請遊客注意並配合。