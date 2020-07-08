中寮鄉環鄉道路改善工程 將設計成友善石虎道路

南投縣中寮鄉交通不便，南北中寮長期分隔，往來不易，鄉民多年來殷盼拓寬投22線連接投26線，完善環鄉公路網，縣長林明溱今天和立委馬文君參加道路拓寬改善工程說明會，林縣長說，第1期工程正辦理用地徵收，第2期及第3期工程預計111年8月完工。

中寮鄉為石虎棲地，林明溱說，沿線會設置標示提行用路人注意，也會建構生態廊道，在石虎出沒路段加裝圍籬防止石虎闖入道路，路側也會設RPG管及護網防止動物墜落側溝，保護石虎生態。工程設計也會盡量參考民眾意見，讓工程更符合地方需求。

林明溱說，為完善中寮鄉環鄉道路網，縣府克服財政困難，投入近3億元配合款拓寬投22線，3期工程完成後往來南北中寮不用再繞遠路，距離大大縮短，利用國6或國3都更加便利，希望鄉親全力配合，讓工程能順利展開，促使南北中寮均衡發展。

馬文君說，長期以來交通不便是影響中寮發展重要因素，8年前與林明溱攜手爭取中央補助打通環鄉道路網，面對近3億元高額自籌款，仍克服困難籌措經費來推動拓寬計畫，顯見縣府對中寮鄉親交通的重視，希望在縣府、公所及鄉親的共同努力下，能在完工後帶動該鄉新的繁榮契機。