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【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

中寮鄉環鄉道路改善工程 將設計成友善石虎道路

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中寮鄉道路拓寬改善工程說明會，中寮鄉民希望能改善南北中寮交通不便問題。圖／南投縣政府提供
中寮鄉道路拓寬改善工程說明會，中寮鄉民希望能改善南北中寮交通不便問題。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉交通不便，南北中寮長期分隔，往來不易，鄉民多年來殷盼拓寬投22線連接投26線，完善環鄉公路網，縣長林明溱今天和立委馬文君參加道路拓寬改善工程說明會，林縣長說，第1期工程正辦理用地徵收，第2期及第3期工程預計111年8月完工。

中寮鄉為石虎棲地，林明溱說，沿線會設置標示提行用路人注意，也會建構生態廊道，在石虎出沒路段加裝圍籬防止石虎闖入道路，路側也會設RPG管及護網防止動物墜落側溝，保護石虎生態。工程設計也會盡量參考民眾意見，讓工程更符合地方需求。

林明溱說，為完善中寮鄉環鄉道路網，縣府克服財政困難，投入近3億元配合款拓寬投22線，3期工程完成後往來南北中寮不用再繞遠路，距離大大縮短，利用國6或國3都更加便利，希望鄉親全力配合，讓工程能順利展開，促使南北中寮均衡發展。

馬文君說，長期以來交通不便是影響中寮發展重要因素，8年前與林明溱攜手爭取中央補助打通環鄉道路網，面對近3億元高額自籌款，仍克服困難籌措經費來推動拓寬計畫，顯見縣府對中寮鄉親交通的重視，希望在縣府、公所及鄉親的共同努力下，能在完工後帶動該鄉新的繁榮契機。

南投縣工務處表示，投22線拓寬將採地區公路設計標準規畫，原則上有效路寬為9公尺，工程儘量避免合法房屋、寺廟、信仰中心、墓塚拆遷及減少生態及環境破壞，滯洪池採路基共構方式，於道路下方設置，減少用地需求，沿線也會視需要設置避車空間，增加行車安全，工程設計也會考量地形、地勢，採取適當工法，減少對環境影響。

南投縣長林明溱爭取中寮鄉環鄉公路往改善，改善南北中寮交通不便。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱爭取中寮鄉環鄉公路往改善，改善南北中寮交通不便。圖／南投縣政府提供

石虎 林明溱

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