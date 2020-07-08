聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／50輪「蜈蚣板車」 載運100公尺貨櫃像火車開上馬路
台中市一家氣體公司進口工廠高價精密設備，從香港籍長運輪運抵台中港，昨晚在碼頭卸貨後，由貨運企業公司以50輪「蜈蚣板車」載運4只超過100公尺長的箱型櫃，請來10多輛護衛車開道，蜈蚣板車低速運到台中后里科學園區，沿途吸引路人圍觀拍照，說好像火車開在馬路上。
據了解， 這家氣體公司進口擴廠設備，由總噸位6550噸級的長運輪承載，5日晚上運抵台中港13號碼頭卸貨，分別裝在4只箱型櫃，每只箱型櫃重達190噸。
台中港務分公司表示，每只箱型櫃大又重，貨運企業公司有申請超長件運送載去后里中科，昨晚貨運企業公司受這家氣體公司委託載運，運輸車隊在台中港裝運4只超過100公尺長的箱型櫃，全程10多輛護衛車開道引導，確保貨物運輸安全。
俗稱「蜈蚣板車」的多軸板車，可隨著需要延長拼接，貨運企業公司出動了四列併行，車頭10輪、板架40十輪，總共50個輪胎輪的「蜈蚣板車」出任務，體積龐大，吸引路人注意稱奇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言