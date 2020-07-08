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影／50輪「蜈蚣板車」 載運100公尺貨櫃像火車開上馬路

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大拖車氣體公司設備運抵台中港，由「蜈蚣板車」運送，路人稱奇。圖／民眾提供
大拖車氣體公司設備運抵台中港，由「蜈蚣板車」運送，路人稱奇。圖／民眾提供

台中市一家氣體公司進口工廠高價精密設備，從香港籍長運輪運抵台中港，昨晚在碼頭卸貨後，由貨運企業公司以50輪「蜈蚣板車」載運4只超過100公尺長的箱型櫃，請來10多輛護衛車開道，蜈蚣板車低速運到台中后里科學園區，沿途吸引路人圍觀拍照，說好像火車開在馬路上。

據了解， 這家氣體公司進口擴廠設備，由總噸位6550噸級的長運輪承載，5日晚上運抵台中港13號碼頭卸貨，分別裝在4只箱型櫃，每只箱型櫃重達190噸。

台中港務分公司表示，每只箱型櫃大又重，貨運企業公司有申請超長件運送載去后里中科，昨晚貨運企業公司受這家氣體公司委託載運，運輸車隊在台中港裝運4只超過100公尺長的箱型櫃，全程10多輛護衛車開道引導，確保貨物運輸安全。

俗稱「蜈蚣板車」的多軸板車，可隨著需要延長拼接，貨運企業公司出動了四列併行，車頭10輪、板架40十輪，總共50個輪胎輪的「蜈蚣板車」出任務，體積龐大，吸引路人注意稱奇。

大拖車氣體公司設備運抵台中港，由「蜈蚣板車」運送，路人稱奇。圖／民眾提供
大拖車氣體公司設備運抵台中港，由「蜈蚣板車」運送，路人稱奇。圖／民眾提供

碼頭 香港 台中市

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