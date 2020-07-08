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影／隱身農田的手作皮革基地 「路思大」堆疊品牌與文化
在彰化市一處不起眼的小巷，藏身一家手作皮革工廠，即路思大新創園區，也是知名品牌沙伯迪澳的基地，在各大百貨公司共有17個專櫃在銷售手作皮革，一年產值上億元，園區還結合皮革手作、精品咖啡等，近來在彰化地區打響名號。
彰化縣長王惠美今天上午前往路思大新創園區參訪，表示執行長何偉新本身是彰化的子弟，願意根留在彰化在台灣打拚，從年輕時就開始從事皮革工作，並精益求精，到義大利佛羅倫斯找老工匠學習技術，後來自己成立SOBDEALL(沙伯迪澳)品牌，在各大百貨公司共有17個專櫃在銷售手作皮革，基於對故鄉的情懷才會進行投資，也願意讓更多在地願意學習的人，有一個好的就業機會。
何偉新說，這裡是他從小出生的地方，到現在從來沒有離開過，是基於對這塊土地有一些情感，想要讓在產業在地深耕、文創化，希望藉由此一平台，給更多人參與，用時間來堆疊品牌與文化，讓顧客比較容易接觸快速，將品牌故事與文化傳達給顧客，能更了解這一個品牌在台灣28年的歷程。
路思大新創園區前臨小巷， 俯瞰廣闊的農田，許多在地人甚至不知道這裡竟有這麼手作皮革文創場域，何偉新說，沙伯迪澳品牌創立於1993年，在台灣皮革製品產業默默耕耘，引進義大利頂級皮料，主打皮件精品，直到2019年成立路思大新創園區，結合文創與觀光休憩，涵括皮革工坊、咖啡、餐酒、手作及住宿，希望將皮件融入生活，讓大家看見更多不同面貌的皮件應用。
路思大新創園區除了有老經驗的師傅及員工外，還有許多新血輪，何偉新說，除了傳統與經驗傳承外，藉由年輕人的加入，增加有更多創意與活力，讓手作皮革產產業生生不息。
許多人鍾愛手作皮革，來路思大新創園區也可以親自體驗，一名遊客由園區人員指導手作皮革筆盒，十分投入，他說，很難得有手作皮革體驗，他想要送給女朋友做為情人節禮物。
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