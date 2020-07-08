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響應台中購物節 中市6大總工會店家加入合作

中央社 / 台中8日電

響應2020台中購物節，台中市所轄6大總工會近400家職人店加入優惠合作店家。台中市副市長黃國榮今天表示，民眾到合作店家消費金額3倍計，可以獲得更多抽獎機會。

在台中市勞工局招募下，包括台中直轄市中餐服務人員職業工會、台中市外燴人員職業工會、大台中美髮美容技術指導員職業工會、台中市飾品加工職業工會等推薦的工會職人，今天到市府設攤，現場擺出鮮嫩鵝肉、美味米糕及海鮮沙拉等美食，黃國榮更當場體驗男士理髮，為活動全力宣傳。

黃國榮表示，感謝6大總工會號召所屬近400家會員店家相挺2020台中購物節，活動已於7月1日起登場，上週抽出10萬元現金得主，由住在台中梧棲區的市民獲獎。

台中購物節期間登錄發票滿500元就可參加抽獎，黃國榮指出，到優惠合作店家消費，累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲得1次抽獎機會，最大獎是總價近千萬的蛋黃區小豪宅，其他獎項包含現金100萬元、汽車、電動機車等多樣好禮，總價值超過2000萬元，歡迎全台民眾利用暑假到台中消費抽大獎。

台中市 海鮮 梧棲

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