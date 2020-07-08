媽載小六生環島當畢業禮物 被讚最美教育風情畫
文史工作者蔣敏全昨天開車行經彰化溪湖鎮時，看見有小學生背著黃色廣告板，上面寫著：「我媽很瘋狂送我小六畢業禮物（環島）」，蔣敏全說，這是最美的家庭教育風情畫。
蔣敏全在個人臉書專頁發文指稱，他昨天開車行經彰化溪湖鎮，車子在停等紅綠燈時，看到有一輛摩托車，媽媽載著小六生，小六生身上背著黃色廣告牌，廣告牌上寫著：「我媽很瘋狂送我小六畢業禮物（環島）」。
蔣敏全指出，他看到的是最美的家庭教育風情畫，對於這名母親，他要致上最高的敬意，因為在台灣制式教育中，對於實踐的教育完全都是紙上談兵、分數至上，因此逐漸形成社會安於現狀的氛圍，安逸讓人產生依賴，年輕人挑三揀四，憤世嫉俗，與世獨立，孤芳自賞。
蔣敏全說，實踐是檢驗真理最好的方式，讀萬卷書，不如行萬里路，他看到小六生與母親相擁，向南行駛的身影，心靈的成長，視野的開創，知識的累積等都是最佳的家庭教育課本，祝福他們一路順風。
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