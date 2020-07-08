南投縣老化居全國第三 65歲以上人口突破9萬人

南投縣65歲以上人口突破9萬人，占總人口比率17％，老化程度居全國第3名，然而人口高齡化，長期照顧需求人口也隨之增加，偏鄉地區如中寮、國姓、魚池、信義及仁愛等鄉，65歲以上人口數計1萬4444人，占全縣65歲以上老年人口16.04%，面對偏鄉人口老化，自2011年起陸續布建長期照顧管理中心分站，迄今已完成各鄉鎮的分站建置。

南投衛生局指出，根據統計，台灣65歲以上人口占總人口14.05％，已成為高齡社會，南投縣截至今年6月止65歲以上老人正式超過9萬人，占總人口比率上升至17.36％，縣府為提升偏鄉長照服務品質，針對欠缺照管的鄉鎮分別設置中寮、國姓、魚池、信義及仁愛等分站，協助許多無法離開自家求診看病的民眾，或是有長照服務需求的獨居民眾，藉由照顧管理專員的協助轉介而獲得居家醫療等相關服務。

長照科表示，偏鄉長者一般得知服務訊息較少，因此偏鄉的失能、失智民眾多數須至外地接受照顧，各地設置分站照顧管理專員，也時常拜訪地區村里長，可就近提升偏鄉服務的品質，遇民眾出現照顧問題時，可獲得即時性服務及需求改善，經由照顧管理專員與地方村里長參與合作，共同協助偏鄉長照需求個案，獲得適切的長照服務。