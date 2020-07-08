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打造陽光政治 盧秀燕：合作備忘錄都上網

中央社 / 台中8日電

台中市盧秀燕今天在主持廉政會報時指出，她競選時提出的陽光政治就是要建立廉能政府，上任以來，市府將所有合作備忘錄（MOU）上網、市政會議全程直播，接受民眾檢視。

台中市政府今天召開109年第1次廉政會報，由市府政風處及民政局針對「廉能透明向前行」及「台中市殯葬e化精進作為」等主題進行專題報告，鼓勵各機關推動創新且具e化、透明化措施，提升外部監督的方便性及民眾對市府施政的信賴。

盧秀燕在會中表示，她競選市長時的主軸，就是「陽光、空氣、水」，陽光就是陽光政治，就是要建立廉能的政府。政府要做好建設及為民服務，最重要的基礎就是廉能，也是身為公務人員最基本價值。

盧秀燕說，她上任市長以來，市府將所有與國內外、公部門或私人所簽訂的合作備忘錄（MOU）全部上網公開，接受民眾的檢視，沒有秘密文件。市政會議也全程直播，讓市民、外界可看到市府任何的預算、法案或重大政策的決策過程。

為鼓勵各局處人員持續精進廉能作為，盧秀燕說，市府推動「廉能透明獎」，今年共有90多件報名，「敢報名就代表有信心」，盼藉此獎項深化市府廉能作業。

盧秀燕 台中市 直播

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