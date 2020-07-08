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線西路邊「反光導標」棄置成堆 彰化工務段將開罰廠商

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口被發現丟棄大量反光導標，立委陳秀寶、縣議員賴清美前往關心。記者林敬家／攝影
彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口被發現丟棄大量反光導標，立委陳秀寶、縣議員賴清美前往關心。記者林敬家／攝影

彰化縣線西鄉台17線最近被人發現路旁被棄置許多「反光導標」，立委陳秀寶與彰化縣議員賴清美接受陳情，前往現場查看，發現被棄置的反光導標不只一處，要求追究廠商責任，公路總局彰化工務段指出，廠商應該依規定將拆卸下來的導標妥善處理，將追究廠商責任，要求清除。

賴清美說，近日有民眾發現線西鄉沿海路一段與塭仔路口被丟棄大量反光導標，今天又發現中正路與沿海路交叉口，超盛超市前三角窗空地又至少有兩堆，負責廠商便宜行事，將替換下來的反光導標隨意丟棄，誰要去清？相關單位應要追究廠商責任，並公佈廠商名稱或列限制廠商。

陳秀寶也說，發包廠商應該要求相關單位，將廢棄物收回交給環保公司處理。

公路總局彰化工務段長指出，該處反光導標因毀壞、老舊進行更新，已要求廠商清除丟棄的導標，也會進行開罰。

彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口一帶汰換反光導標，卻發現廢棄反光導標被隨意丟路邊。記者林敬家／攝影
彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口一帶汰換反光導標，卻發現廢棄反光導標被隨意丟路邊。記者林敬家／攝影
彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口被發現丟棄大量反光導標。記者林敬家／攝影
彰化線西鄉沿海路一段與塭仔路口被發現丟棄大量反光導標。記者林敬家／攝影

廢棄物

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