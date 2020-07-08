改善淹水問題 台中潭子外圍分洪道治理工程8月動工

為改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題，水利署斥資11億元辦理潭子外圍分洪道治理工程，規劃從北屯支線、四張犁支線排水道之間，截導外圍雨水逕流至仁愛路嘉新橋附近導入旱溪，新建截水溝長度約1050公尺，今年8月動工，預計2021年11月完工。

立委楊瓊瓔表示，潭子外圍分洪道是解決潭子、北屯一帶淹水問題相當重要的防洪治水工程，潭子區因地勢低漥，逢雨必淹，北屯支線自上游滾滾而下，造成下游嚴重淹水，治水工程做好，才能保護民眾生命安全，要求水利署三河局應如質如期完工，並要求防汛道路完工後，應一併施作路燈，保障用路人安全。

台中市議員賴朝國表示，潭子外圍截水道是將柳川上游排水分流到旱溪，感謝立委楊瓊瓔在2000年爭取經費，進行潭子區域排水規畫，2013年再爭取水利署同意全額負擔經費，經7年溝通協調及徵收用地，潭子外圍分洪道工程才可在今年動工。

潭子區嘉仁里長林瑞文及潭北里長林俊堂說，豐原、潭子區有3分之2的雨水排至嘉仁里及潭北里，近年來暴雨多，雨水宣洩不及常造成淹水，居民真的淹怕了，每逢颱風居民都「挫咧等」，希望潭子外圍分洪道治理工程儘快施作。

與會居民反映分洪道完工後，沿線部分農地因高程差，造成耕作出入不便及農水路內水無法排出，建議留排水孔並設舌閥等；第三河川局長白烈燑承諾會請包商檢討改善，保障農民權益。