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改善淹水問題 台中潭子外圍分洪道治理工程8月動工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天在潭子區嘉仁社區活動中心舉辦說明會，改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題。記者余采瀅／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天在潭子區嘉仁社區活動中心舉辦說明會，改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題。記者余采瀅／攝影

為改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題，水利署斥資11億元辦理潭子外圍分洪道治理工程，規劃從北屯支線、四張犁支線排水道之間，截導外圍雨水逕流至仁愛路嘉新橋附近導入旱溪，新建截水溝長度約1050公尺，今年8月動工，預計2021年11月完工。

立委楊瓊瓔表示，潭子外圍分洪道是解決潭子、北屯一帶淹水問題相當重要的防洪治水工程，潭子區因地勢低漥，逢雨必淹，北屯支線自上游滾滾而下，造成下游嚴重淹水，治水工程做好，才能保護民眾生命安全，要求水利署三河局應如質如期完工，並要求防汛道路完工後，應一併施作路燈，保障用路人安全。

台中市議員賴朝國表示，潭子外圍截水道是將柳川上游排水分流到旱溪，感謝立委楊瓊瓔在2000年爭取經費，進行潭子區域排水規畫，2013年再爭取水利署同意全額負擔經費，經7年溝通協調及徵收用地，潭子外圍分洪道工程才可在今年動工。

潭子區嘉仁里長林瑞文及潭北里長林俊堂說，豐原、潭子區有3分之2的雨水排至嘉仁里及潭北里，近年來暴雨多，雨水宣洩不及常造成淹水，居民真的淹怕了，每逢颱風居民都「挫咧等」，希望潭子外圍分洪道治理工程儘快施作。

與會居民反映分洪道完工後，沿線部分農地因高程差，造成耕作出入不便及農水路內水無法排出，建議留排水孔並設舌閥等；第三河川局長白烈燑承諾會請包商檢討改善，保障農民權益。

潭子外圍分洪道完工後，可改善潭子、北屯等地區淹水面積達8公頃，保護人口數達5萬人。颱風季即將到來，楊瓊瓔也希望工程單位因應汛期，預先做好防汛規劃。

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天在潭子區嘉仁社區活動中心舉辦說明會，改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題。記者余采瀅／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天在潭子區嘉仁社區活動中心舉辦說明會，改善台中市潭子、北屯區一帶淹水問題。記者余采瀅／攝影

淹水 楊瓊瓔 水利署

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