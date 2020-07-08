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3C店長鮭魚返鄉種有機柑枯死一半 收入少卻樂在其中

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，收入少許多，但樂在其中。記者陳秋雲／攝影
趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，收入少許多，但樂在其中。記者陳秋雲／攝影

前3C通路直營店店長趙子維「鮭魚返鄉」3年前放棄店長職務，接手經營三代橘園「振東柑園」。他的祖父以慣行農法照顧得又強又美的橘樹，在他手上卻枯死了近一半，但他仍堅持以友善環境、有機方式繼續努力，園內除了橘子以外，生機盎然。趙子維表示，「你對自然所做的一切，最終必將回饋到自身」，與家人樂在其中。

在台中東勢四角林，因為氣候、土質加上農夫們的技術及勤奮，讓這裡出產的橘子名聞遐邇，其中振東柑園更是許多水果行口（中盤商）的最愛，振東柑園的老園長趙世通是「橘子達人」，勤於吸收新知與研究，他表示「85片健康的葉子支持一顆橘子，可以讓橘子長得又大又甜」以這個原則疏果，數十年來種出令人驚豔的橘子。

趙世通的大兒子趙令熙曾任台中縣政府農業局長，提早退休接下振東柑園，他認為現代農業對環境所造成的巨大負擔，思考應如何改善，但有機環境條件太複雜，他知道這是一條漫漫長路，就從自己的柑園做起。趙令熙努力6年，2013年通過和諧有機農業基金會申請認證，檢驗土壤、水質及椪柑都符合標準，順利取得有機農業認證後，橘園成為生態天堂，穿山甲、野蜂、竹雞及螢火蟲等相繼在橘園出現。

第三代趙子維2017年辭去店長職務返鄉務農，他對務農一竅不通，一切從零開始。他參加了許多課程演講，跟著阿公一點一滴的汲取照顧橘樹的知識。但一向靠化學藥物與肥料長大的橘樹，飽受蟲害，損失了大半，生產的橘子也一顆醜過一顆。面對窘境，趙子維沒有放棄友善環境的初衷，除補植橘子幼苗，採以生態平衡的思維，在園中栽種桑椹、枇杷、無花果、巴西櫻桃等果樹，果園樹種多樣化，果園昆蟲更多元。

3年來枯死的橘樹死一半，橘子的產量降低，但付出的成本卻有增無減。他改在果園裡養蜂，一來協助橘子授粉，二來又可生產較安全的蜂蜜；另在農閒季節舉辦環境教育體驗活動，除體驗農事，還可以了解有機栽種如何營造平衡的生態環境。

自從趙子維回鄉務農3年來，年收入遠比當店長時為低，但樂在其中。趙子維說，每當搬運車載兒子穿梭在果園中時，吸著清新的空氣，看著昆蟲在各個角落各司其職，雞、鴨、鵝輕鬆地在園區取食，就覺得幸福百分百。

趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，收入少許多，但樂在其中。記者陳秋雲／攝影
趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，收入少許多，但樂在其中。記者陳秋雲／攝影
趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，果園內除了橘子，生機盎然。記者陳秋雲／攝影
趙子維鮭魚返鄉，採有機友善務農，果園內除了橘子，生機盎然。記者陳秋雲／攝影
趙子維採有機友善務農，陪著家人樂在其中。圖／趙子維提供
趙子維採有機友善務農，陪著家人樂在其中。圖／趙子維提供

中東 蜂蜜 水質

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