集集鎮大坪巷終於有自來水 用戶少意義卻深遠

台水公司第四區處協助向水利署爭取延管補助費，終於讓南投縣集集鎮大坪巷14戶居民可用自來水，台水今天指出，這裡用戶雖少，但為偏遠地區解決民生用水需求的意義卻很深遠。

大坪巷約14戶居民一直無自來水可用，只能使用有衛生疑慮的水源，近年高地區水源量不定，居民無法完全依賴山澗水源作為生活用水，但到市區加水站載水也不方便，因此迫切需求安全、可靠、衛生的自來水。

台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑貞今天表示，集集鎮大坪巷這些居民地處偏遠，距離自來水幹管遙遠，導致用戶給水管線埋設不易，且接管費用昂貴，當地用戶一直未能申裝使用自來水，只能長期接取山澗水源或到市區加水站買水，用水可說很不方便。

蕭淑貞說，為讓當地居民享有平等用水權利，努力向經濟部水利署爭取延管補助費，從埋管路徑私有土地取得到相關經費，逐一克服困難完成，如今集集鎮大坪巷延管工程已完工通水，埋設管線共1370公尺，管材為新式延性鑄鐵管，耐震且延展性佳，防漏效果也較塑膠管更好，使用年限逾40年。

蕭淑貞指出，工程投入經費307萬元，共14戶裝設自來水表，用戶雖少，但意義卻很深遠，解決偏遠地區多年無自來水可用困境，居民終於可用水龍頭享受現代化用水生活，四區處將繼續努力協助無自來水地區民眾，向水利署爭取延管工程補助費。