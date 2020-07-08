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盧秀燕辦活動瘋猜謎 藍綠民代都玩在一起

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）每在為活動致詞後，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，立法委員陳柏惟也受邀玩起猜謎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）每在為活動致詞後，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，立法委員陳柏惟也受邀玩起猜謎。記者黃寅／攝影

台中市政府歷任市長舉辦的活動，多半都是行禮如儀，官式氣氛居多。但是市長盧秀燕近來卻別出心裁，每在為活動致詞後，就以活動內容順手拈來，以問答方式現場舉辦起猜謎活動；最近還真的送起禮物來。如此一來，不但讓大家記住了活動內容，還拉近了藍綠政治人物間的距離；現場氣氛也為之輕鬆不少。

在大里日前的荔枝促銷活動上，盧秀燕在台上冷不防進行了「隨堂考」她突然問起身邊的市議員李天生：「這個盒裝荔枝叫什麼名字」，李天生一時回答不出來，後來才補上，但台上已笑成一團。當問到市議員林德宇「一盒多少錢？」時，林德宇也把99元說成是100元，引起台下一陣笑聲。他倆人還被盧秀燕「虧」說都沒有認真在推銷。

在霧峰第一個幼托中心揭牌議式上，立法委員陳柏惟也被盧秀燕請上台，只見盧秀燕附耳在陳的耳邊，提供了一個有關幼托的猜謎題；陳柏惟隨即詢問現場觀眾，拉近了彼此的距離。而李天生有了上回的經驗，這回心裡早有了準備，上台扮演起出題者已得心應手。

市府今天上午在大里舉辦東榮立體停車場興建的動土典禮，一向較為羞赧的議長張清照在盧秀燕邀請並附耳提供了題目後，也當場站起來提問，並送給得獎者一份獎品。接下來副議長顏莉敏、李天生、林碧秀等人也都受邀上台出起題目，現場從原本的動土官式典禮一下子變成了有獎猜謎大會，氣氛也一下子熱絡了起來。

對於這樣的活動方式，與會者都說這樣的變化讓活動輕鬆多了，而且盧透燕隨即以活動內容出題，例如像霧峰接下來要在哪兒再成立幼托中心、台中市未來要成立多少個幼托，以及東榮停車場會興建幾個停車位等，都是有關市府推動的建設內容，不僅有助於大家瞭解市政，尤其是藍綠打成一片，大家和樂融融，也促進了地方和諧。

台中市長盧秀燕（左）每在為活動致詞後，以問答方式現場玩起猜謎活動，市議員李天生（右）玩了幾次已十分熟練。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）每在為活動致詞後，以問答方式現場玩起猜謎活動，市議員李天生（右）玩了幾次已十分熟練。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）每在為活動致詞後，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，立法委員陳柏惟受邀上台時，盧附在他耳邊提供題目。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）每在為活動致詞後，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，立法委員陳柏惟受邀上台時，盧附在他耳邊提供題目。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中右）每在為活動致詞後，就以順手拈來，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，副議長顏莉敏（中）今也擔任出題者，現場玩起猜謎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中右）每在為活動致詞後，就以順手拈來，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，副議長顏莉敏（中）今也擔任出題者，現場玩起猜謎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）近來卻別出心裁，每在為活動致詞後，就以活動內容順手拈來，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，議長張清照今也擔任出題者，現場玩起猜謎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）近來卻別出心裁，每在為活動致詞後，就以活動內容順手拈來，以問答方式現場舉辦起猜謎活動，議長張清照今也擔任出題者，現場玩起猜謎。記者黃寅／攝影

盧秀燕 陳柏惟

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