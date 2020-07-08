中市府副秘書長被爆劈腿3女 市府：與公務無關

台中市政府副秘書長朱康震今天被週刊爆料劈腿3女，對此，朱康震今天請假未進辦公室，也不接電話；市府回應，朱康震已離婚10多年，且私人感情的事與公務無關。

被歸為前新北市長朱立倫人馬的朱康震，去年9月獲台中市長盧秀燕延攬擔任副秘書長，擁有高帥型男外表的朱康震，平時行事低調，即使陪同盧秀燕出席公開活動，也很少上台亮相；但今天被週刊爆料劈腿多女，在台中市政壇引發關注，市府員工私底下也議論紛紛。

朱康震今天請假未進辦公室，也不接電話，而盧秀燕今天出席包括大里區東榮立體停車場動土典禮及台中市政府109年第1次廉政會報時，也都笑笑帶過，未發一語。

另外，多名藍綠市議員提到朱康震時也都說，根本沒互動，幾乎沒來拜會過市議員，作風很神秘。更有藍營議員在質詢時曾意有所指說，市府團隊有台北幫，不把當地文官、議員放在眼裡，拿著雞毛當令箭。

市府回應，朱康震已離婚10多年，為單身無婚姻狀態。媒體報導內容諸多與事實不符，且私人感情的事與公務無關，無需耗費社會資源多做評論。

根據台中市政府在朱康震去年布達時提供的學經歷資料顯示，朱康震是世新大學新聞研究所畢業，主要經歷包括桃園縣政府新聞處處長、中華職棒大聯盟CPBL秘書長、中華車會CTAF秘書長、世新大學新聞系講師、中央廣播電台副總台長、資深媒體人（平面、電視、廣播等經驗累計超過20年）、民間大型公司總經理等職務。