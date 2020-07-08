防疫有功！腸病毒疫情大降 中市今年無腸病毒重症個案

疫情趨緩，正值腸病毒蠢蠢欲動時期，台中市政府衛生局今日與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，到台中豐原南陽國小辦理全國首場校園洗手巡迴宣導活動，由中市府衛生局長曾梓展擔任洗手大使，以及麥當勞叔叔之家慈善基金會秘書長蔡金鈴帶領學童，共同宣誓「拒絕腸病毒，一起來洗手」。

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫觀念提升，疾管署監測資料顯示國內多項傳染病疫情下降，且低於去年同期，今年迄今全台共計5例腸病毒感染併發重症病例，均以腸病毒71型感染為多，低於去年同期18名，比去年同期減少76%，台中市今年至今無腸病毒重症確診個案。

衛生局長曾梓展提醒，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，適逢暑假即將到來，預防腸病毒最有效的方法是正確採取洗手「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟及落實「洗手5時機」，吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，並且保持社交距離或戴口罩，生病時不出門，預防腸病毒同時也可以免於新冠肺炎病毒感染。