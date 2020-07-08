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防疫有功！腸病毒疫情大降 中市今年無腸病毒重症個案

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府衛生局長曾梓展擔任洗手大使，帶領學童一起來洗手。記者余采瀅／攝影
台中市府衛生局長曾梓展擔任洗手大使，帶領學童一起來洗手。記者余采瀅／攝影

疫情趨緩，正值腸病毒蠢蠢欲動時期，台中市政府衛生局今日與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，到台中豐原南陽國小辦理全國首場校園洗手巡迴宣導活動，由中市府衛生局長曾梓展擔任洗手大使，以及麥當勞叔叔之家慈善基金會秘書長蔡金鈴帶領學童，共同宣誓「拒絕腸病毒，一起來洗手」。

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫觀念提升，疾管署監測資料顯示國內多項傳染病疫情下降，且低於去年同期，今年迄今全台共計5例腸病毒感染併發重症病例，均以腸病毒71型感染為多，低於去年同期18名，比去年同期減少76%，台中市今年至今無腸病毒重症確診個案。

衛生局長曾梓展提醒，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，適逢暑假即將到來，預防腸病毒最有效的方法是正確採取洗手「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟及落實「洗手5時機」，吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，並且保持社交距離或戴口罩，生病時不出門，預防腸病毒同時也可以免於新冠肺炎病毒感染。

曾梓展表示，腸病毒會引發多種症狀，部分感染的人是無症狀或類似輕微的感冒症狀，對小朋友來說較嚴重的症狀為手足口病、皰疹性咽峽炎、發燒、倦怠等症狀，若經醫師診斷確診腸病毒的幼童，應請假在家休息至少7天。如出現不尋常嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、發燒、活動力降低、呼吸急促、全身無力、心跳加快等腸病毒重症前兆，應儘速送至台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療。

台中市政府衛生局今日與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，到台中豐原南陽國小辦理全國首場校園洗手巡迴宣導活動。記者余采瀅／攝影
台中市政府衛生局今日與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，到台中豐原南陽國小辦理全國首場校園洗手巡迴宣導活動。記者余采瀅／攝影

腸病毒 衛生局 新冠肺炎

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