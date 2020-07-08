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日月潭萬人泳渡今年限2萬 7/11開放網上報名

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭萬人今年泳渡活動，宣布7月11日8時起開放網路報名，限額2萬人。本報系資料照片
日月潭萬人今年泳渡活動，宣布7月11日8時起開放網路報名，限額2萬人。本報系資料照片

2020日月潭萬人泳渡活動，今年邁入第38屆，決定7月11日上午8時起，將在埔里四季早泳會開放網路線上報名，南投縣政府宣布配合疫情，受理報名人數限2萬人，較去年減少5000人，公開水域游泳錦標賽今年限額僅3000人，額滿即止。

南投縣政府指出，今年因應新冠疫情影響，大會決定今年不受理從國外來台參加泳客及選手，但旅居國內在台外籍人士，需親自簽署並同意遵守泳渡暨個資及健康聲明切結書，且在今年度未有出入境紀錄且身心絕對健康，保證無隱匿病情，可以隨國內泳客一同報名參加。

主辦單位強調，萬人泳渡今年報名仍要以5人為一隊才能報名，主要希望各泳隊能以至少5人一隊，泳客互助合作，相互照顧，提升泳客安全，另5人共乘一輛自小客車，更可減少小客車數量，大團體搭乘遊覽車或公共運輸系統，響應政府推動節能減碳愛地球目標。

南投縣政府並宣布與茂德科技合作，創新研發GPS安全定位系統，今年將全球首創正式導入水域安全及賽事計時，本年度將有500位競賽組選手實戰測試，盼藉由GPS水中安全定位來提升泳渡活動安全，大幅縮短意外事發搶救時間。

副縣長陳正昇表示，今年受新冠疫情影響長達半年，九月中秋節前夕可說是美麗日月潭發光發亮的蛻變嶄新一年，歡迎遊客來南投遊玩，7月11日上午8時起即將開放網路線上報名萬人泳渡公開水域游泳錦標賽網址https://sport.promos.com.tw/sunmoon2020/，今年限額僅3000人。

日月潭萬人今年泳渡活動，宣布7月11日8時起開放網路報名，限額2萬人。本報系資料照片
日月潭萬人今年泳渡活動，宣布7月11日8時起開放網路報名，限額2萬人。本報系資料照片

疫情 日月潭 中秋節

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