台中大里東榮立體停車場動土 中興商圈停車更方便

台中市大里區中興商圈停車困難，地方人士多次反映缺少足夠停車場，市政府因此將原本僅能停80餘輛車的的平面停車場新建為「東榮立體停車場」，停車量增加數倍，市長盧秀燕上午舉行動土典禮。

所規劃的立體停車場位於東榮路及新光路口，將闢為地下1層及地上3層立體停車場，明年底完工後可以提供210個汽車停車位以及101個機車停車位，未來還將爭取經費再增建至5樓，可以再增加100個汽車停車位。

市長盧秀燕說，立體停車場興建經費1億8千萬元，除了市府負擔1億2千萬元，也特別感謝立法委員何欣純向中央爭取6千萬元經費，讓平車場得以順利興建。

她說，大里區發展迅速，立體停車場完成後，除能提供社區居民更多停車空間外，亦更健全大里區交通機能，改善車輛違規停放問題，並進一步促進商圈發展。