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彰化新闢17號公車上路 彰化經芬園到草屯39元
彰化縣政府為滿足縣民往返南投草屯地區的旅運需求，新闢市區客運17路「彰化-芬園(經縣庄)-草屯」公車路線，今天（7月8日）起正式通車營運，縣內65歲以上長青族享有半價優惠，持長青幸福卡及長青國民旅遊卡，更可在每月1000元補助額度內免費搭乘，歡迎民眾踴躍搭乘。
此外，縣府規劃1班次繞駛彰化市台鳳社區，照顧早上搭乘市區客運「1路」公車前往彰化市區生活採買的居民，在中午時段可搭乘公車返回社區。
市區客運「17路」每日8班次，往程彰化站在8點50分發車，返程草屯站於早上6時發車，可滿足芬園地區通勤、通學族群前往彰化市區上班及就學，此路線往程行駛彰化市中正路，停靠民生路口，設置53處停靠站點；返程行駛彰化市民生路與光復路，共設置54站。
「17路」票價部分，全票基本票價是25元、全程最多79元，半票基本票價則是12元，全程最多39元。
縣府表示，此一公車路線原以臨時路權方式委由彰化客運公司服務，現今新闢為「17路」公車，提升公車服務，行的權益受到縣府保障。
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