獨／台中千株台灣百合復育成功 首場花季11日登場

全民參與台中市大肚山天然林復育行動，首部曲台中都會公園千株台灣百合如今含苞待放，預計本周六、7月11日大開，進入為期二周花季。台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，二部曲為二座各20公尺長的大肚山原生種薔薇花海隧道預計明年四月進入花季，三部曲為6000棵原生種樹木復育，盼十年後大肚山森林回來，回復原本生態面貌。

蔡智豪說明，大肚山台地為台中都會區西側、平均海拔約200公尺，是都會區中僅見的大面積綠地。大肚山台地原始生態系統為茂密的森林，因耕地擴展和反覆火燒，原始林消失了，取而代之是草地與相思林。

蔡智豪說，為了復育大肚山天然林，台中市政府成立大肚山森林復育中心，今年由寶成國際集團、台灣山林復育協會共同認養，透過企業團體、學校與民眾募資、擔任志工等方式全民參與，展開大肚山天然林復育行動。

蔡智豪指出，為了找出大肚山天然林復育行動亮點，三年前與台中都會公園合作，在占地三公頃、半月型賞月廊道復育台灣百合，第一年種一百多株，去年、今年再種一千株，今年花況最好，預計千株台灣百合在本周六進入花季，花季約二周，透過補植與維養，預計每年都可迎接百合花季。