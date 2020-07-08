獨／台中千株台灣百合復育成功 首場花季11日登場

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供

全民參與台中市大肚山天然林復育行動，首部曲台中都會公園千株台灣百合如今含苞待放，預計本周六、7月11日大開，進入為期二周花季。台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，二部曲為二座各20公尺長的大肚山原生種薔薇花海隧道預計明年四月進入花季，三部曲為6000棵原生種樹木復育，盼十年後大肚山森林回來，回復原本生態面貌。

蔡智豪說明，大肚山台地為台中都會區西側、平均海拔約200公尺，是都會區中僅見的大面積綠地。大肚山台地原始生態系統為茂密的森林，因耕地擴展和反覆火燒，原始林消失了，取而代之是草地與相思林。

蔡智豪說，為了復育大肚山天然林，台中市政府成立大肚山森林復育中心，今年由寶成國際集團、台灣山林復育協會共同認養，透過企業團體、學校與民眾募資、擔任志工等方式全民參與，展開大肚山天然林復育行動。

蔡智豪指出，為了找出大肚山天然林復育行動亮點，三年前與台中都會公園合作，在占地三公頃、半月型賞月廊道復育台灣百合，第一年種一百多株，去年、今年再種一千株，今年花況最好，預計千株台灣百合在本周六進入花季，花季約二周，透過補植與維養，預計每年都可迎接百合花季。

蔡智豪說明，台中都會公園西一公廁旁步道以大肚山三種原生種薔薇做成花海隧道，包括大肚山薔薇、小果薔薇、琉球野薔薇，大肚山三種薔薇預計明年進入花季；去年與寶成國際集團合作，在台中都會公園六米環道旁補植天料木、豆梨等300棵原生種木本植物，今年再種300棵，至今已達一千多棵，預計未來三年再種植超過六十種、六千棵。

台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開，志工開心合影。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開，志工開心合影。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供
台中都會公園千株台灣百合含苞待放，僅數朵提早綻放，預計七月十一日進入花季盛開。圖／台灣山林復育協會提供

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