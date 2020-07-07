中央挹注社工加薪係金ㄟ 慈愛教養院幫員工平均調薪8%

身心障礙機構照顧人力薪資近年未能追上長照人員薪資行情，出現人力流失，衛福部補助下，去年起已有私人身心障礙機構為員工加薪，彰化慈愛教養院去年平均員工薪資調漲8%，是近來最大調幅，因規定社工等專業人員每月薪資須達3萬4千元以上，讓社會新鮮人受惠最多，但資深人員未必調到薪。

長照2.0政策下，政府為長照人力加薪，不少身障機構人員轉往長照領域，衛福部去年9月起開始幫身障機構照顧人力補助加薪，社工、教保、護理等甲類專業人員，每月薪資應達3萬4000元，去年底又進一步為新進社工人員補助每月3萬4916元。

彰化慈愛教養院長張明正說，目前機構有90多名照顧人力，去年政府調高身心障礙機構服務費，當時就為員工平均每人加薪600元，後來又補助「加值特別處遇費」，鼓勵機構在人力比、薪資達到標準，就依照機構實際服務人數補助獎助金，機構爭取下，去年第二次為員工平均加薪2千元，等於近一年來加薪8%。

慈愛教養院也規劃在年底成立小型作業所以及社區家園，最近積極增聘人力，張明正表示，身心障礙機構照顧年齡層廣，也須要排夜班，工作壓力不小，充足人力、不加班是機構經營的趨勢，為讓員工照顧別人之餘也有良好的工作環境，近期推動「員工健康促進方案」，設置育嬰室、吸菸區，還組成羽球社、瑜珈社等社團，還有員工家庭日等。

身心障礙福利機構收費向來維持定額收費，以減輕家屬負擔，但也造成機構時常須對外募款，甚至面臨人員招募不易、薪資低的問題。張明正說，政府支持下，慈愛為員工加薪一年須增加約500萬元人事費，但也對員工下但書，若政府未能繼續補助支持，機構恐怕也難以持續支付。

彰化慈生仁愛院長楊文玉表示，為留住人才，機構仍盡可能每年為員工調薪，政府去年「加值特別處遇費」補助下，對新人薪資提升較大，許多資深員工早已超過政府規定薪資，反而調不到薪，為避免員工不平衡，也以獎金鼓勵。