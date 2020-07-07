老兵不死只是凋零 彰化榮家百歲榮民慶七七抗戰83周年

今年七七抗戰83周年，彰化榮家今天舉辦感恩茶會，表揚10名抗日榮民，會中觀賞紀念短片和演唱愛國歌曲，榮民頻頻抹去眼角淚水，「老兵不死，只是凋零」，令人感動。

表揚典禮開始前，榮家主任史浩誠和榮民走到時光走廊，觀看抗戰照片，接著觀賞紀念短片「中華民國」，背景音樂是姚蘇蓉「知道不知道」和趙傳「英勇勳章」，往事歷歷在目，榮民想到往日軍民浴血奮戰歷史，不勝噓唏，忍不住泛淚。

榮家主任史浩誠穿上軍服，行吻刀禮，頒贈紀念品表彰10位抗戰長輩的犧牲與貢獻，並安排住民李長海、戴嘉慧獻唱「梅花」、「長城謠」、「家在山的那邊」、「中華民國頌」等歌曲，最後唱到「中國一定強」，榮民熱情搖國旗，氣氛熱烈感人。

今天受表揚榮民年紀最長是102歲的陳志欽，他回想對日抗戰是一段很艱辛歲月，從每場戰役死裡逃生，靠著堅忍不拔意志力才贏得最後勝利；最年輕的抗戰老兵是92歲的郭振華，說當年沒想太多，加入青年軍，和同學、鄰居一起上戰場，走過風雨飄搖的歲月，能活下來真是福報，他很慶幸來到台灣安度晚年。

史浩誠表示，八年抗戰期間，國軍以劣勢裝備經歷大型會戰22次，傷亡人數321萬餘人，七七抗戰迄今83年，他榮家基於歷史真相不能遺忘而舉辦慶祝活動，感謝為國家獻出生命和青春的榮民。