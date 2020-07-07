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影／呷老也要美美的 草屯阿嬤做臉學保養愛自己

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影

「呷老才在學保養。」南投縣草屯鎮御史社區近來捲起「愛美風潮」，長輩們或坐或躺的接受芳療師做臉，有的則好奇站在一旁觀察指法，學習興致高昂；該社區協會則表示，教保養不單是要長輩愛美，更要他們愛自己，進而保護自己。

御史社區發展協會指出，南投縣是農業大縣，不少長輩務農維生，一生為家庭打拚，罕有機會打扮，更別說保養，但愛美是人的天性，就算是老人家也希望皮膚好、臉上的斑能淡去，讓自己看起來漂亮有神，因此找專家來教保養。

「花點時間好好愛自己。」81歲林沈阿嬤舒適的躺在按摩床上，從事美妍工作逾25年的芳療師徐友春專業的為她清潔臉部、去角質和敷臉等，其他長輩則圍繞著她，觀察其動作和指法，甚至嘗試在自己臉上按摩，專注學習做臉和保養技巧。

林沈阿嬤說，從少年到老都在做田，工作結束返家就是顧兒女，哪有時間保養，「呷老」才第一次做臉學保養，感覺很舒服，整個人感覺神清氣爽；73歲阿香阿嬤則說，透過學習保養肌膚讓自己變美更有信心，心情自然就更開闊快樂。

徐表示，與銀髮族互動指導過程中，多數長輩平時沒有保養的習慣，因此對動手保養比較陌生且被動，因此多透過「你可以試看看」讓他們感受保養前後膚質細緻度的差異，並說明化妝水、精華液等功能性，後續也能再進行穴位按摩等課程。

御史社區總幹事陳霓瑄說，長輩吃苦為家庭較不懂愛自己，也難理解兒女、媳婦或子孫等犒賞自我心態，透過體驗保養紓壓，進而瞭解新一代想法，減少世代摩擦，也更愛自己，而懂得愛自己才會為自己發聲，保護自己也減少高齡受暴發生。

南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區教長輩保養愛美，更要他們懂得愛自己。記者賴香珊／攝影
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阿嬤 按摩

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