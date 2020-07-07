百萬善款挹注 彰化市公所補助導護志工、義警肺部篩檢

彰化市長林世賢曾罹患肺腺癌，2015年經開刀治療恢復良好，他有感防治重要性，也因生病期間與財團法人肺病防治基金會接觸，基金會今天宣布捐贈彰化市公所1百萬元補助高風險市民進行「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，預計可以補助200人，學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等服務合併年資達20年以上者都可提出申請。

彰化市長林世賢過去關注環保議題，也重視空氣品質，他說，長期暴露在空污環境中的高風險族群，不能輕忽篩檢的重要性，感謝肺病防治基金會慷慨捐助，並選定由彰基與秀傳作為合作醫院，提供民眾進行篩檢，透過快速方便的健檢流程及服務，有助推廣肺癌防治與篩檢。

該專案針對曾有肺腺癌家族史、學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等長期暴露在空污環境中的高風險族群，透過早期篩檢以發現早期肺癌。

秀傳醫院表示，肺癌初期沒有明顯症狀，容易忽略而錯失早期發現治療良機，長期暴露空氣不良的環境族群，肺癌發生機率是一般民眾的25倍，定期檢查是最好的預防措施。

彰化市公所「肺部低劑量電腦斷層檢查」將從受理7月13日開始受理，預計每人補助金額5千元，名額200名，額滿為止，民眾須到醫院先付款，事後再向公所申請費用。