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百萬善款挹注 彰化市公所補助導護志工、義警肺部篩檢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市長林世賢宣布市公所將善用百萬捐款補助罹肺癌的高風險民眾作電腦斷層篩檢。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢宣布市公所將善用百萬捐款補助罹肺癌的高風險民眾作電腦斷層篩檢。記者林敬家／攝影

彰化市長林世賢曾罹患肺腺癌，2015年經開刀治療恢復良好，他有感防治重要性，也因生病期間與財團法人肺病防治基金會接觸，基金會今天宣布捐贈彰化市公所1百萬元補助高風險市民進行「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，預計可以補助200人，學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等服務合併年資達20年以上者都可提出申請。

彰化市長林世賢過去關注環保議題，也重視空氣品質，他說，長期暴露在空污環境中的高風險族群，不能輕忽篩檢的重要性，感謝肺病防治基金會慷慨捐助，並選定由彰基與秀傳作為合作醫院，提供民眾進行篩檢，透過快速方便的健檢流程及服務，有助推廣肺癌防治與篩檢。

該專案針對曾有肺腺癌家族史、學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等長期暴露在空污環境中的高風險族群，透過早期篩檢以發現早期肺癌。

秀傳醫院表示，肺癌初期沒有明顯症狀，容易忽略而錯失早期發現治療良機，長期暴露空氣不良的環境族群，肺癌發生機率是一般民眾的25倍，定期檢查是最好的預防措施。

彰化市公所「肺部低劑量電腦斷層檢查」將從受理7月13日開始受理，預計每人補助金額5千元，名額200名，額滿為止，民眾須到醫院先付款，事後再向公所申請費用。

彰化市長林世賢偕同醫界人士說明肺腺癌篩檢的重要性，記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢偕同醫界人士說明肺腺癌篩檢的重要性，記者林敬家／攝影
彰化市漲林世賢偕同彰基醫院、秀傳醫院與彰化醫療界聯盟人士宣布將補助罹肺腺癌高風險市民進行篩檢。圖／彰化市公所提供
彰化市漲林世賢偕同彰基醫院、秀傳醫院與彰化醫療界聯盟人士宣布將補助罹肺腺癌高風險市民進行篩檢。圖／彰化市公所提供

肺癌 空污 肺腺癌

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