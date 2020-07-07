跨越七家灣溪 台中武陵農場京華橋啟用

台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，由李秉圭大師題字，今日吊橋落成啟用，完工後的吊橋可人車分流，確保遊客安全，大批遊客一起走過吊橋，體驗新建吊橋。

武陵農場副場長胡發韜表示，榮民於1959年先後，由七家灣溪東側進駐武陵屯墾區，為開拓北谷曾建吊橋，以方便農事進行，武陵農場於1963年成立，吊橋因風化雖曾於1981年簡易維修，但1993年時吊橋已損壞嚴重，經興建兆豐橋後即拆除，僅留橋墩見證歷史。

武陵農場鑑於隘口路幅狹隘，最窄僅約2公尺，人車同行常造成不便，為確保遊客安全，於吊橋舊址規劃復建一座長31公尺、寬1.8公尺吊橋，以利人車分道， 減少不必要的危險。工程於去年10月開工，今年6月竣工，今日啟用。

李秉圭表示，「京華橋」三字是用「榜書」體書寫，書寫時要一氣呵成，才會氣勢磅礡，榜書體的特色是完成時，要有針插不進去密不透風感覺與氣勢，才為傳世逸品及雋永之作。