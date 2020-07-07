快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外埔幸福公園晚上暗 台中市議員爭取景觀燈和監視器

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔幸福公園晚上缺照明，中市議員吳敏濟爭取景觀燈及監視器，今和相關單位會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市外埔幸福公園晚上缺照明，中市議員吳敏濟爭取景觀燈及監視器，今和相關單位會勘。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市外埔幸福公園是公墓改建，照明不足入夜後很暗，附近居民想去休憩又不敢去，中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘，市府養工處將增加3盞景觀高燈及7盞矮燈提高照明，本周五施工，大甲警分局也將在公園內外安裝監視器，保障治安及交通安全。

外埔大東里鄰長梁敏雄表示，近二年來，吳敏濟議員爭取下，幸福公園陸續增加多項健身器材、環園步道、大型長頸鹿造型的水泥溜滑梯和座椅後，附近居民已習慣清晨及白天前往休閒活動，但是夜間就沒人影，因為公園只有中央一盞燈，受到樹枝的阻礙，黑漆漆的公園顯得陰森森很可怕。畢竟這裡過去是墓地，大家心理總是會毛毛的。

居民陳鳳說，近來天氣炎熱，傍晚6點多晚飯後，大家想帶小孩到公園裡活動散步幫助消化，但晚上7點以後就沒有人了，大家害怕跌倒受傷，也擔心流浪漢出沒，昏暗的地方容昜成為治安死角，只好早點回家。

市議員吳敏濟指出，甲安埔公園綠地稀少，居民難得有戶外休閒活動空間，幸福公園夜間照明有必要加強，只有白天可以使用很可惜；為了提高社區和公園治安，也應該設置監視器。

市府養公處副處長廖文偉表示，日前經過吳敏濟議員召集會勘後，該處計畫在幸福公園內裝設3盞景觀高燈、7盞矮燈和10座石椅，工程經費80萬元，日前已完成發包，本周五開始施工，預計一個月後完成，公園的設施將更為完善，希望市民能夠安心來活動。

大甲警分局保安組長王敏政表示，幸福公園位於國3大甲交流道出口附近，公園旁的甲東路是外埔與大甲重要的連外道路，經過2次勘察後，基於交通安全與公園及社區治安的需要，大甲分局將在公園外的甲東路及公園內裝設5個監視器鏡頭，今年預算已來不及安裝，分局預定明年執行。

溜滑梯

延伸閱讀

破壞10輛機車置物箱 金門竊嫌僅偷到250元

機車置物箱連續遭竊 金門警方逮獲慣竊送辦

號稱流動監視器 警員吳顯輝日輸入7000輛車牌查贓

海線農民月收9200元 議員促農地解編

相關新聞

太熱牡蠣長得慢 伸港蚵仔漲價每斤170元

彰化牡蠣產量減少，今年伸港產地價格比去年稍漲，每斤170元，蚵農指出，天氣太熱，加上上個月暴雨不斷，影響牡蠣生長，現在才...

外埔幸福公園晚上暗 台中市議員爭取景觀燈和監視器

台中市外埔幸福公園是公墓改建，照明不足入夜後很暗，附近居民想去休憩又不敢去，中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘，市府養工處...

彰化秀傳醫院引進自動化設備 抽血時間縮減

彰化秀傳醫療體系引進實驗室全自動化智能化設備，秀傳醫院檢驗科主任楊玉英今天指出，引進自動化設備後，病患抽血時間從17分鐘...

不畏疫情 台中茂谷柑成功外銷900噸

台中因日夜溫差大，種植茂谷柑風味佳，今年雖有新冠肺炎影響外銷，中市仍成功外銷900公噸茂谷柑至新加坡、馬來西亞、中國大陸...

南投養鹿業者提供鹿茸泡酒 違反菸酒管理法會被重罰

南投縣政府最近發現有業者在臉書等社群分享代客泡鹿茸酒，南投縣財政處表示，不論是泡鹿茸酒或虎頭蜂酒，定義上都屬於酒類製造，...

中市748人安心即時上工 振興經濟熱再釋出70名額

台中市政府向勞動部申請經費推動「安心即時上工計畫」釋出全市各區公所、學校等超過800個防疫工作機會，目前已有748人上工...

溪湖鎮有史以來最大法會 今置天台神明進駐　

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園的戶外空間發生兩起命案，鎮公所明天起在湖西國小旁的廣六停車場舉辦...

彰縣資源回收不及格？垃圾大戶北斗鎮三管齊下改善

彰化縣在1至6月新冠肺炎嚴峻期間，垃圾量比去年同期增加722.177噸，垃圾量增多的鄉鎮市之中，北斗鎮「拔得頭籌」，鎮公...

留住國家漫畫館 台中提七場地

原要設在台中水湳的中台灣電影中心「國家漫畫館」，設址生變，文化部要求台中市府另覓合適地點，否則遷走，市府昨緊急以公函提出...

防疫期未落實分類 垃圾增逾7百噸 彰恢復破袋檢查

防疫期間彰化縣上半年垃圾量比去年同期增加722.177噸，環保局追查原因，與避免疫情擴散不破袋檢查、餐飲業者和民眾外帶食...

半個月1.7萬人次造訪 七彩吊橋暴紅 接駁、廁所不足

南投縣信義鄉的雙龍瀑布七彩吊橋，開放半個月已吸引逾1.7萬人次入園，門票營收開紅盤，但也有遊客反映廁所、休憩座椅等設施不...

連辦13年來首次 搖滾台中線上看

「搖滾台中」已連續辦13年，今年受疫情影響首度改成「線上」，台中市府昨宣布7月17日下午5時至晚上10時、7月18日下午...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。