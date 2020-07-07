外埔幸福公園晚上暗 台中市議員爭取景觀燈和監視器

台中市外埔幸福公園是公墓改建，照明不足入夜後很暗，附近居民想去休憩又不敢去，中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘，市府養工處將增加3盞景觀高燈及7盞矮燈提高照明，本周五施工，大甲警分局也將在公園內外安裝監視器，保障治安及交通安全。

外埔大東里鄰長梁敏雄表示，近二年來，吳敏濟議員爭取下，幸福公園陸續增加多項健身器材、環園步道、大型長頸鹿造型的水泥溜滑梯和座椅後，附近居民已習慣清晨及白天前往休閒活動，但是夜間就沒人影，因為公園只有中央一盞燈，受到樹枝的阻礙，黑漆漆的公園顯得陰森森很可怕。畢竟這裡過去是墓地，大家心理總是會毛毛的。

居民陳鳳說，近來天氣炎熱，傍晚6點多晚飯後，大家想帶小孩到公園裡活動散步幫助消化，但晚上7點以後就沒有人了，大家害怕跌倒受傷，也擔心流浪漢出沒，昏暗的地方容昜成為治安死角，只好早點回家。

市議員吳敏濟指出，甲安埔公園綠地稀少，居民難得有戶外休閒活動空間，幸福公園夜間照明有必要加強，只有白天可以使用很可惜；為了提高社區和公園治安，也應該設置監視器。

市府養公處副處長廖文偉表示，日前經過吳敏濟議員召集會勘後，該處計畫在幸福公園內裝設3盞景觀高燈、7盞矮燈和10座石椅，工程經費80萬元，日前已完成發包，本周五開始施工，預計一個月後完成，公園的設施將更為完善，希望市民能夠安心來活動。

大甲警分局保安組長王敏政表示，幸福公園位於國3大甲交流道出口附近，公園旁的甲東路是外埔與大甲重要的連外道路，經過2次勘察後，基於交通安全與公園及社區治安的需要，大甲分局將在公園外的甲東路及公園內裝設5個監視器鏡頭，今年預算已來不及安裝，分局預定明年執行。