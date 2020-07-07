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中市居家檢疫增至1811人 盧秀燕籲控管返台人數

中央社 / 台中7日電

台中市盧秀燕今天表示，中央宣布「大解封」後，近期國人返台或商務客來台人數增加，台中居家檢疫人數更增至1811人，希望中央控制數量比例，市府各局處也要做好防疫。

盧秀燕今天出席市政會議時表示，中央政府6月7日起宣布「大解封」，近期國人返台或商務客來台人數增加，尤其台中是全國第二大城，國外商務客進入人數相對較高，居家檢疫人數也隨之增加。

她指出，根據民政局統計，截至6月3日，台中市居家檢疫人數為1126人，6月24日增加為1598人，到昨天達到1811人；她表示，國人有權利回台，適度開放商務客來台灣洽公也是好事，但數量比例仍希望中央控制。

盧秀燕說，從台中居家檢疫人數不減反增來看，必須思考國外流入人數是否太多，尤其國外武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染人數仍相當高，已請相關局處進行該做的防疫工作，務必持續上緊螺絲、不能鬆懈。

另外，針對中央防疫紓困方案，盧秀燕表示，目前台中市申請案數有6萬5780件，截至昨天核定件數6萬5652件，核定率99.81%，核定通過金額新台幣5億7650萬元，相關經費7月3日已撥付各區公所，由區公所陸續發放中。

居家檢疫 盧秀燕 台中市

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