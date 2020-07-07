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彰化秀傳醫院引進自動化設備 抽血時間縮減

中央社 / 彰化7日電
彰化秀傳醫療體系引進實驗室全自動化智能化設備，不僅讓病患抽血時間從17分鐘縮短為6分鐘，也降低樣本被污染的機率。 中央社
彰化秀傳醫療體系引進實驗室全自動化智能化設備，不僅讓病患抽血時間從17分鐘縮短為6分鐘，也降低樣本被污染的機率。 中央社

彰化秀傳醫療體系引進實驗室全自動化智能化設備，秀傳醫院檢驗科主任楊玉英今天指出，引進自動化設備後，病患抽血時間從17分鐘縮短為6分鐘，也降低樣本被污染的機率。

彰化秀傳醫療體系今天開記者會，宣布體系內的彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院以及台南市立醫院，引進「實驗室全自動化智能化設備」，包括彰化秀傳醫院院長楊基滐、彰化縣長王惠美以及彰化縣衛生局副局長尚筱菁等人。

楊基滐致詞時說，醫院從2年前開始規劃和建置，引進實驗室全自動化智能化設備，可以減少醫檢師手工作業的步驟與時間，也讓抽血排程公開明確，候檢空間更溫馨舒適。

楊玉英接受中央社記者訪問時說，智能設備包括智慧抽血櫃檯及報到系統、自動化備管、空中檢體運送軌道、自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統等，抽血時間從原本的約17分鐘，縮短為6分鐘上下。

楊玉英解釋，以往要抽血時，病人報到後，檢驗人員要先核對身分無誤後，把標籤貼在試管上，抽血後再用人工方式送到實驗室檢驗，引進自動化設備後，病人只需插健保卡報到，系統會自動列印出標籤貼在試管上，抽血後的試管也經由軌道運送到實驗室，病人等候時間縮短，也降低樣本被污染的機率。

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