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不畏疫情 台中茂谷柑成功外銷900噸

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市長盧秀燕感謝沈百合（左二）等人成功外銷茂谷柑。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕感謝沈百合（左二）等人成功外銷茂谷柑。記者陳秋雲／攝影

台中因日夜溫差大，種植茂谷柑風味佳，今年雖有新冠肺炎影響外銷，中市仍成功外銷900公噸茂谷柑至新加坡馬來西亞、中國大陸及香港。保證責任台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合過去11年協助大安溪畔的茂谷果農每年外銷大陸上千噸，讓果農安心種植好水果，市長盧秀燕今頒獎感謝沈百合及地方農會，讓果農安心種水果，沒有後顧之憂。

農業局長蔡精強說，台中茂谷柑栽培面積552公頃，年產量達1萬0711公噸，主要採收期在1至2月，今年氣候適宜，茂谷柑產量高且品質佳，剛採收時甜中帶酸、香氣濃郁，若以低溫保鮮可以持續4、5月，甜度提高，風味更佳。北半球4、5月是水果生產的空窗期，因此茂谷柑在市場上非常受歡迎。

市府農業局與東勢區、石岡區農會及台灣農業合作社聯合社轄下保證責任台東縣果菜生產合作社共同努力，成功外銷900公噸台中茂谷柑至新加坡、馬來西亞、中國大陸及香港，創下後疫情佳績。

沈百合說，台中茂谷柑在口感、風味上都是最好的，她年年將台中茂谷柑外銷到國際，今年是第11年，對台中茂谷柑極有信。

東勢區農會總幹事田士欣表示，茂谷柑成功外銷後價格翻近一倍，為台灣少數「有量又有價」的農產品。

石岡區農會總幹事張東海提到，茂谷柑是繼椪柑後再次成功外銷新加坡的柑橘類，台中茂谷柑風味濃郁、果肉多汁，是高品質柑橘的代名詞，與早已於國際市場打出名號的台中椪柑各有優點，相信會讓國外消費者驚艷。

馬來西亞 新加坡 香港

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