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南投養鹿業者提供鹿茸泡酒 違反菸酒管理法會被重罰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣是鹿茸重要產地，養鹿業者如提供鹿茸泡酒服務，違反菸酒管理法會被重罰。圖／本報資料照片
南投縣是鹿茸重要產地，養鹿業者如提供鹿茸泡酒服務，違反菸酒管理法會被重罰。圖／本報資料照片

南投縣政府最近發現有業者在臉書等社群分享代客泡鹿茸酒，南投縣財政處表示，不論是泡鹿茸酒或虎頭蜂酒，定義上都屬於酒類製造，業者沒有相關證照私自製酒，如被查獲將可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

南投縣財政處統計，今年1到5月查獲違反菸酒管理法的酒類數量多達3萬4575.94公升。南投縣是鹿茸重要產地，鹿茸酒是民眾常飲用的中藥補酒，卻發現業者在網站社群提供代客泡酒服務，業者指稱僅販賣鹿茸，其他藥材、米酒等顧客提供，僅免費提供泡製酒品服務。

財政處說，業者以為泡酒並非釀酒應可免費，但以鹿茸浸泡酒品屬酒類製造行為，且代客產製並不符合菸酒管理法第45條第3項所稱供自用於一定數量每戶100公升不罰之規定。如果代客泡酒經查獲者將依違反菸酒管理法第45條規定處5萬元以上100萬元以下罰鍰。查獲酒類超過100萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以新臺幣1000萬元為限。再次呼籲民眾，勿提供代客泡製酒品服務，以免受罰。

部分養鹿業者為了避免觸法，已在顧客購買鹿茸前聲明，不提供鹿茸泡酒服務，以免觸法或引發消費糾紛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣是鹿茸重要產地，養鹿業者如提供鹿茸泡酒服務，違反菸酒管理法會被重罰。圖／本報資料照片
南投縣是鹿茸重要產地，養鹿業者如提供鹿茸泡酒服務，違反菸酒管理法會被重罰。圖／本報資料照片

鹿茸 中藥 酒駕

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