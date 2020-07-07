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中市748人安心即時上工 振興經濟熱再釋出70名額

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市安心上工已協助748人安心工作。記者陳秋雲/攝影
台中市安心上工已協助748人安心工作。記者陳秋雲/攝影

台中市政府向勞動部申請經費推動「安心即時上工計畫」釋出全市各區公所、學校等超過800個防疫工作機會，目前已有748人上工，比例達86%，將再釋出70個名額，可至台中市就業服務處網站(https://www.eso.taichung.gov.tw/)查詢。

勞工局長吳威志指出，後疫情時代政府逐步解除限制活動人數，市府各機關推動各項振興經濟業務，仍有人力需求，將再釋出文化局、法制局、警察局等單位超過70個工作機會，相關資訊可上就業服務處官網(https://bit.ly/3f7kpi7)查詢。

就業服務處代理處長許淑玲表示，因應餐飲、觀光等產業復甦時缺工所需人力，市府正積極開發工作職缺。結合各區在地廠商辦理徵才外，另推動勞動部「青年就業獎勵計畫」運用「特定行業就業獎助津貼」鼓勵應屆畢業生投入特定製造業及照顧服務業等工作，協助青年穩定就業。

勞工局考量計畫進用人員上工最多6個月，就業服務處派員訪視，並提供促進就業及徵才訊息，讓進用人員期滿後能重新回歸職場。

勞動部 青年

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