溪湖鎮有史以來最大法會 今置天台神明進駐　

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園的戶外空間發生兩起命案，鎮公所明天起在湖西國小旁的廣六停車場舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，原訂600桌，因地方反應熱烈，連旅外的溪湖人都參加，普桌增至千桌。

溪湖鎮公所首次大規模舉辦法會，擲筊請示神明置備供桌桌次，從100桌「問」到600桌，神明給予允杯。鎮公所對外發布訊息並邀請地方機關團體共襄盛舉，三聖尊斗首、副斗首等「九斗」額滿，普桌從600桌一路增至將近1000桌，本月10日前還可參加供奉、供養和拔薦。鎮公所今天上午請菩薩等神尊駕臨大法會會場，也置天台向上蒼稟明舉辦目的，祈求平安。

各鄉鎮公所遷葬公墓都會舉辦法會超度先民亡靈，鎮公所一口氣公告第二、四、六、八公墓遷葬，年底前完成查估，若順利清遷，溪湖鎮將出多15公頃公設用地，遷葬規模龐大，本來就打算舉辦法會，偏巧5月湖東運動公園發生遊民遭毆打致死、小天使公園出現埤頭鄉民駕車到溪湖鎮輕生，地方民眾覺得很不吉利，不想拖到農曆七月普度，鎮公所即一併舉辦大法會祈福。