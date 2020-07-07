彰縣資源回收不及格？垃圾大戶北斗鎮三管齊下改善

彰化縣在1至6月新冠肺炎嚴峻期間，垃圾量比去年同期增加722.177噸，垃圾量增多的鄉鎮市之中，北斗鎮「拔得頭籌」，鎮公所檢討原因，將三管齊下改善，立即可做的是從今天起破袋檢查家戶垃圾，未落實資源回收者，先開勸導單要求改進。

今年全縣1至6月垃圾量13萬8716.68噸，去年同期13萬7994.50噸，增加722.177噸，增加率為5.2%，垃圾增量最多的前三名依序是北斗鎮850.51噸，福興鄉309.85噸，鹿港鎮149.35噸。北斗鎮公所表示，環保局通知各鄉鎮市清潔隊恢復家戶垃圾破袋檢查，北斗鎮清潔隊即日起實施。

北斗鎮主任秘書陳世麟說，北斗鎮垃圾大增另有兩個原因，主因是環保法令規定，舊垃圾掩埋場不能就地綠化再利用，必須移除垃圾，北斗鎮清潔隊今年起把舊垃圾載運到溪州焚化廠燃燒，鎮公所將請環保局計算垃圾量時排除舊垃圾，而且溪州焚化廠歲修時向北斗鎮借舊垃圾場囤放各鄉鎮市垃圾，也不能算在北斗鎮頭上。

垃圾爆增另一個原因是，春節期間北斗鎮是南彰化唯一定點放置垃圾子車方便鎮民丟垃圾，結果北從員林市，南到溪州鄉，鄰近鄉鎮市民眾把北斗鎮當垃圾場，13部垃圾子車除夕晚間放好，大年初一中午前被塞滿，北斗鎮民隨水費繳納清潔費，北斗鎮清潔隊應服務鎮民，不能代清除其它鄉鎮市民的家戶垃圾，鎮公所將與鎮民代表會研議，調整春節收垃圾方式，以免被公開倒垃圾。

今年上半年度，全縣僅有7鄉鎮市垃圾減量，依序是第一名彰化市，較去年同期減量691.17噸，員林市減量402.95噸，大村鄉減量223.68噸，伸港線西減量143.33噸，田尾鄉減量74.21噸，秀水鄉減量52.49噸，田中鎮46.57噸。