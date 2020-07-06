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白沙屯媽首度夜間駐駕員林車行老闆：媽祖聽到我的祈求
白沙屯媽祖進香隊伍今天下午一路急行於彰化縣台一線，晚間來到員林市，親民的白沙屯媽祖駐駕在莒光路上的宏泰汽車商行，讓老闆黃永溱開心的說「今天有預感媽祖好像會來，很感動」，這也是多年來白沙屯媽祖首次晚間駐駕在員林，吸引大批民眾前往參拜。
今天下午白沙屯媽祖從彰化市沿著台一線經過花壇鄉、大村鄉、一路到員林市，數萬民眾緊緊跟隨急行，晚間近7點媽姐鑾轎來到員林市莒光路與埔心交界處時，突然又轉回莒光路的宏泰汽車商行駐駕，讓民眾開心的奔相走告，前來參拜媽祖，媽祖鑾轎並預計明天凌晨3點再起駕。
「超高興的，媽祖停下來就是好事情了」黃永溱說，這是媽祖的照顧，以前有去向白沙屯媽祖拜拜過，今天有祈求希望媽祖來，且預感媽祖會來，所以還刻意早早先移開二、三部車子，讓鑾轎可以進得來，當看到鑾轎停在門前時，心裡就再祈求「拜託，請進來」「媽祖真的聽到他的聲音了，讓他很感動」。
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