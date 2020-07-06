中市砂石場屢遭地方抗議 市府：駁回特登令12月淨空
台中市南屯區寶文砂石場臨時工廠登記證6月2日到期，當地春社里民認為寶文砂石場長期汙染環境、危害交通，里長丶民代陸續抗議。市政府經濟發展局指出，依法駁回寶文公司的特種登記申請案，要求9月停止營運丶12月完成場地淨空。
經發局日前召開公聽會，邀請當地里長、里民、社區發展協會，寶文砂石場負責人到場，當地藍綠民代都到場關心。
春社里長李志洋強調，寶文砂石場長期造成春社里空氣、噪音等環境汙染，尤其砂石車行駛危害當地交通安全，影響當地里民及嶺東科技大學學生出入安全。
議員表示，時空背景不同，春社里現今有嶺東科技大學及精密機械園區，人口數漸漸增加中，不再適合砂石場繼續在當地營運。
經發局綜合各方意見後，考量寶文砂石場嚴重影響當地環保、交通安全，且經發局將依照「行政程序法」及「工廠管理輔導法」等相關法令規定，在無法取得土地同意文件要件下，駁回寶文砂石場「特定工廠登記申請」案件，並要求砂石場在9月底停止營運，12月底完成場地淨空。
寶文公司仍繼續營運，市府相關局處將依規定處分。
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