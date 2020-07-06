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彰化消保官消防員獲選模範公務員 縣府多給5日公假鼓勵
彰化縣長王惠美近日在擴大主管會報公開表揚今年彰化縣模範公務人員，9名獲選者在各自專業領域均有優異表現，
王惠美親自頒發獎狀及獎金5萬元，也另給公假5日鼓勵，其中縣府科長許僅宜、賴如雅2人將代表彰化縣參加全國模範公務人員選拔。
縣府表示，彰化縣模範公務人員選拔是由縣府各單位、所屬機關學校、鄉鎮市公所及代表會推薦優秀公務人員，經縣府組成初評小組及公務人員考績委員會審慎評選產生。
今年獲得模範公務人員有縣府民政處科長李焜鵬、教育處科長喬麗文、工務處科長許僅宜、社會處科長鐘泂偉、新聞處科長賴如雅、法制處消費者保護官兼科長林秀蓮、消防局隊員徐尚瑋、彰化市南西北區衛生所醫師兼主任李旻樺及花壇鄉白沙國民小學護理師李昭婷等9人。
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