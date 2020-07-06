搖滾台中改線上直播 7月17日、18日上線獨立音樂嗨翻

今年因防疫關係「搖滾台中」改採線上直播，7月17日下午5點至晚上10點及7月18日下午4點至晚上10點準時上線。卡司包括魏如萱、宇宙人、麋先生，更串聯日本、泰國、韓國、馬來西亞等4國知名樂團，今年全台首場跨國線上直播音樂節嗨翻天。

台中市政府新聞局今舉行「2020搖滾台中」起跑記者會，由去年獲選為搖滾台中數位合輯之一的樂團「貝婷大師」開場，海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻等樂團也出席，展現經典在地陣容，只在台中搖滾！

新聞局長黃國瑋表示，今年受新冠肺炎疫情影響，不少音樂活動取消，但音樂人需要被大家聽見，市府決定續辦，改採線上直播。

海克力斯樂團表示，搖滾台中已13年，樂團已成立20年，台灣獨立音樂發展環境愈來愈好，現在比以前更重視獨立音樂，希望各界能繼續支持。

此外，今年邀請到魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us，共11個國內知名樂團演出；台中在地創作者有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮，及老破麻5組樂團；國外樂團包括日本、泰國、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中；另還邀請泰國大山音樂節、日本Fuji Rock亞洲2大音樂祭，現身說法音樂面對嚴峻挑戰的因應之道。

新聞局指出，搖滾台中線上直播，可在台中市政府新聞局YouTube頻道、TVBS NEWS觀看，也可在臉書粉絲專頁「搖滾台中」收看。