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比想像中受歡迎！經部：紙本三倍券加開一輪 這5天還能預購

議員批中市府三倍券加碼慢半拍 市府：7月13日公布驚喜

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨員擔心台中購物節搭不到三倍券便車，錯失商機。圖/聯合報系資料照片
民進黨員擔心台中購物節搭不到三倍券便車，錯失商機。圖/聯合報系資料照片

中央發行振興三倍券，7月15日即將上路，各縣市推出現金加碼不斷，民進黨議員則批市府，至今僅提供空幻的抽獎機會。議員説，盧秀燕市長曾在議會答覆會在「一週內公布三倍券現金加碼方案」過了13天，至今沒下文，讓三倍券的商機離台中越來越遠。市府經濟發展局表示，7月13日由市長公布台中市加碼方案。

議員賴佳微表示，台中市長盧秀燕昨邀大家來台中花三倍券，抽獎機會大，只有抽奬，卻不是盧市長所說的「六都最划算」當時議員提醒市長，如果不加緊公佈，很容易讓振興券的大餅被外縣市分食！看到外縣市現在不斷用現金加碼，台中市還是只有提供現金購物就有抽獎機會，那民眾何必在台中用三倍券？

蔡耀頡表示，盧秀燕當時答應會在一周內公佈「三倍券台中最好康」規畫，還強調會有驚喜。現在很多人已經綁定振興三倍券，不少家長也已經看哪個縣市的三倍券現金加碼更多而訂好飯店房間了，大家還在枯等市府的驚喜何時才要宣布。

江肇國表示，盧市長不能只在媒體對其他五都嗆聲，卻仍提不出三倍券的加碼方案。購物節今年抽獎跟去年方式跟獎品是一樣的，市長若端不出新的菜色跟誘因，比不上其他縣市的所推出的優惠方案。如同放棄三倍券的加乘機會，對台中市是一大損失。

議員表示，台中目前傾全力舉辦的台中購物節，若沒有搭配三倍券的加乘，可能稀釋掉台中購物節的效益。請盧市長儘速兌現承諾，提出現金加碼方案，讓振興三倍券能夠真的在台中最好用！

市府經濟發展局表示，為吸引民眾來台中使用「振興三倍劵」市府6月上旬跨局處研商加碼優惠方案。考量三倍券7月15日開放流通，市府決定7月13日舉行記者會，由市長親自公布台中市加碼方案，讓民眾調配振興三倍券使用時機。

經發局透露，加碼優惠配合暑假及中央安心旅遊方案，內容涵蓋旅行住宿、夜市美食、產業故事館、觀光工廠、休閒農場等豐富遊程及消費優惠，敬請期待。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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