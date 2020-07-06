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感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福
白沙屯媽祖南下進香遶境，上午抵達彰化轄內，中午停駕到下午3點繼續南下，4點40分左右已進到花壇鄉，白沙屯媽祖鑾轎隊伍雖然飛快前行，但今天在彰化市中山路三段一名李姓男子抱著生病女兒跪在鑾轎前，希望媽祖賜福保佑女兒身體恢復健康，神轎果然停了下來，靠近小女嬰，讓周遭的信眾看了都說「媽祖慈悲」。
彰化李姓夫妻今天抱著罹患先天性罕見肺部疾病的女兒跪在鑾轎前，小女嬰戴著口罩還插著鼻管，氧氣瓶就放在一旁，讓人看了相當心疼，原本快步的鑾轎隊伍突然慢了下來，鑼聲節奏先是變慢，接著神轎原地搖晃、震動，向女童身體靠近碰觸女嬰胸口，女嬰當場哭了起來，母親在旁安撫，最後神轎還從他們頭頂穿過，讓一家人鑽轎底加持賜福，媽祖婆彰顯慈悲，讓看到這一幕的信徒直說「感動」。
李姓男子說，女兒才２歲４個月卻受罕見疾病所苦，祈求媽祖保佑女兒身體恢復健康、平安長大，李妻也說，氧氣瓶女兒走到哪都得拖著走，漏氣了 要趕快接起來，不然會黑、發紫，希望女兒有一天可以自己呼吸，跟一般小孩一樣生活。
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