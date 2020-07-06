感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

白沙屯媽祖南下進香遶境，上午抵達彰化轄內，中午停駕到下午3點繼續南下，4點40分左右已進到花壇鄉，白沙屯媽祖鑾轎隊伍雖然飛快前行，但今天在彰化市中山路三段一名李姓男子抱著生病女兒跪在鑾轎前，希望媽祖賜福保佑女兒身體恢復健康，神轎果然停了下來，靠近小女嬰，讓周遭的信眾看了都說「媽祖慈悲」。

彰化李姓夫妻今天抱著罹患先天性罕見肺部疾病的女兒跪在鑾轎前，小女嬰戴著口罩還插著鼻管，氧氣瓶就放在一旁，讓人看了相當心疼，原本快步的鑾轎隊伍突然慢了下來，鑼聲節奏先是變慢，接著神轎原地搖晃、震動，向女童身體靠近碰觸女嬰胸口，女嬰當場哭了起來，母親在旁安撫，最後神轎還從他們頭頂穿過，讓一家人鑽轎底加持賜福，媽祖婆彰顯慈悲，讓看到這一幕的信徒直說「感動」。