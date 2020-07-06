白沙屯媽駕臨彰化 咖啡肉圓麵包香燈腳免費享用

白沙屯拱天宮媽祖進香路過彰化縣，熱鬧滾滾，北斗鎮偑巷咖啡、北斗肉圓生、田尾鄉陳姓信徒、全家超商等信眾發願贊助，每天下午供應300份飲品、400個肉圓、200個麵包和數十箱礦泉水，分送隨香「香燈腳」當點心。

偑巷咖啡老闆莊浚勝原本供應100份飲品，因天氣太熱，他到拱天宮擲筊請示媽祖多少飲品才夠，從每天100杯「問」到300杯才得到允筊。莊浚勝說，咖啡店現有人力可以提前一天製作咖啡等飲品，放入冷凍庫，翌日取出，氣溫高下午送到香燈腳經過的路線，剛好解凍冰涼好喝。

莊浚勝4年前遭逢人生谷底，請示白沙屯媽祖獲聖示遷址開店，營運狀況果然改觀，而且開發香菜咖啡，生意從此上軌道，他為了感謝白沙屯媽祖，家裡供奉白沙屯媽祖的分靈，3年（2018）開始在回程的4天，每天敬獻100份飲料給隨香信徒，今年增加到每天300杯。

2017年一名田尾鄉陳姓鄉民因虔誠請白沙屯媽祖媽祖保佑，恢復健康，不但發願每年要跟隨白沙屯媽祖遶境，2018年起買400份肉圓請信徒享用，北斗「肉圓生」店長范振森「半買半相送」還居間協調分送數量和地點，去年起信徒天天有點心可吃。

7月5日白沙屯媽祖鑾轎起駕，北斗鎮偑巷咖啡、肉圓生、陳姓信徒和全家麵包，每天招待400個肉圓、300杯偑巷咖啡，另有商店和信徒捐贈礦泉水、飲料，8日到北港的那天停止供應，一齊拜天公，9天供應到12日為止，此外，乾清宮贈送1000支文昌筆給信徒。