家扶兒少獲總統教育獎 基金會坦言疫情捐款減3成

家扶基金會扶助的兒少今年共有15人榮獲總統教育獎，由於受到疫情衝擊，家扶基金會今天表示，今年捐款減少逾3成，加上國內、外認養人負成長，代墊助養費已達400萬元。

今年共有來自全台10個家扶中心的15名家扶兒榮獲2020總統教育獎，家扶基金會指出，獲獎的兒少都有不畏逆境追逐夢想的勇氣，感謝社會各界陪伴貧困孩子度過難關。

家扶基金會執行長何素秋表示，15名獲獎家扶兒中，有5人是單親家庭、4人來自隔代教養家庭、2人是生命鬥士，但即使生病，仍不向命運低頭，而這些孩子中有10人，家庭中至少有1人重病或行動不便需要照顧的家人。

受到武漢肺炎疫情影響，何素秋指出，與去年同期相比，今年迄今捐款減少3成3，家扶已動用基金會預備金。在國內外兒童認養人負成長的情況下，家扶代墊助養費已達400萬元，急需招募國內外兒童認養人及助養費用。

以榮獲今年總統教育獎的林崇佑為例，他因為父母離異，從小靠阿嬤包檳榔扶養長大，5年前開始接受台東家扶中心扶助，曾經因雞胸症造成運動量受限，被醫生認定不可能成為運動選手，但他卻不斷努力克服身體限制，拿下2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽金牌，為台灣爭光。

林崇佑表示，自己不怕累，唯一害怕的是受傷，不能練習。也希望長大賺錢扶養阿公、阿嬤，更期盼能夠成為國手為國爭光。