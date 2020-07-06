南投七彩吊橋營收開紅盤 林明溱再籲開發七彩湖

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今吸引逾1.7萬人次入園，門票營收開出紅盤，但遊客反映，園區廁所、休憩座椅等設施不足，接駁等候久；縣府表示，將持續改善，並強化接駁調撥，縣長林明溱再次呼籲中央開發七彩湖，強化觀光。

縣長林明溱今在縣務會議關心七彩吊橋營運狀況，觀光處指出，七彩吊橋在上月20日開幕，當天入園人數就逾1萬人次，累計至今日已逾1.7萬人次，門票營收粗估已逾155萬元，網路預售90天票券更已達6.3萬張，民眾反應熱烈。

但，副縣長陳正昇反映，開幕至今屢接獲民眾投訴，在園區內找不到廁所，對老人家尤其不方便，初步了解，吊橋頭、活動中心附近均有設置，但間數不多，建議針對現有廁所要加強指標導引，再評估園區公廁需求，必要時視狀況增設。

林明溱則提到，遊客要進入七彩吊橋全仰賴接駁車，人潮湧進就會出現等待上下山接駁的排隊人龍，應加強妥善調撥現有接駁車；另考慮省下今年燈會經費3000萬元，改購置10輛中小型巴士供園區接駁，平日則能做社福、教育等接駁使用。

此外，雙龍瀑布園區內休憩空間嚴重不足，林表示，遊客在園區行走踏青，難免會累，但園區內無涼亭，也欠缺休息座椅等設施，已責成觀光處依照園區路徑和需求擇適當場所施設涼亭和休憩椅；觀光處則回應，進行調查了解後會盡速辦理。