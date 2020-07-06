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彰化集樂軒修復完工 休館超過25年後復館招生

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣定古蹟集樂軒建築建立於昭和９年(1934年)，已有百年以上歷史。圖／彰化文化局提供
彰化縣定古蹟集樂軒建築建立於昭和９年(1934年)，已有百年以上歷史。圖／彰化文化局提供

彰化縣定古蹟集樂軒建築建立於昭和９年(1934年)，已有百年以上歷史，彰化重要曲館，因建物老舊，去年2月展開修復工程，其中建築內部彩繪是出自文化部列冊的文化資產「彩繪技術」保存者陳穎派之手，這次修復則是由「穎派彩繪」家族，陳穎派之子陳文俊負責修復。

集樂軒修復工程今年5月驗收移交，今天舉辦媽祖神尊安座儀式，彰化縣長王惠美出席團拜活動，她說，集樂軒曾是彰化四大北管曲館之一，但從1994年後幾乎停止活動，在集樂軒發展協會積極投入下，也讓停館超過25年的集樂軒再復館，延續傳承重啟招生，可結合周邊文化資產，如慶安宮、彰化關帝廟、元清觀、彰化武德殿、節孝祠等，打造文化歷史廊道，成為北管文化觀光地標。

集樂軒創社約於清道光10年(1830年)，為南瑤宮老二媽駕前樂團，集樂軒2012年指定為縣定古蹟，2017年獲文化資產局核定修復經費1500萬元，文化部文化資產局補助85%，縣府自籌15％，修復工程包括大木構件、屋面、內外牆壁體、彩繪、蟲蟻防治、水電等工項。

彰化文化局指出，曲館有南管及北管之分，沿著彰化舊城址的四城門有著人稱「彰化四大館」的北管曲館，分別為南門的梨春園、東門的集樂軒、西門的月華閣、北門的繹如齋，其中集樂軒到其他地方所教出來的曲館最不可勝數。

文化局表示，近年來彰化縣文化局與文化部積極推動「藝文教育扎根計畫」，擴大傳統戲曲傳承、推廣、展演的範疇，開辦學校、社區的南北管研習課程，培育戲曲師資儲備人才，集樂軒成功復館，有助未來地方擴大傳統戲曲傳承。

彰化集樂軒修復工程完工，彰化縣長王惠美（中）等人前往參觀。記者林敬家／攝影
彰化集樂軒修復工程完工，彰化縣長王惠美（中）等人前往參觀。記者林敬家／攝影
彰化集樂軒修復工程今年5月驗收移交，今天舉辦媽祖神尊安座儀式。記者林敬家／攝影
彰化集樂軒修復工程今年5月驗收移交，今天舉辦媽祖神尊安座儀式。記者林敬家／攝影
彰化集樂軒2012年指定為縣定古蹟。圖／彰化文化局提供
彰化集樂軒2012年指定為縣定古蹟。圖／彰化文化局提供

修復 文化資產

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