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一鄉鎮一日照版圖 彰化縣還缺6鄉鎮加油中

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
老五老基金會鹿港日照服務中心為老人家安排各種活動，也能減緩老人家更退化。圖／資料照
老五老基金會鹿港日照服務中心為老人家安排各種活動，也能減緩老人家更退化。圖／資料照

彰化縣已是邁入老年化的縣市，縣府積極推動建設ABC級長照服務據點，尢其以B級日照據點需求更有迫切性，除了希望達到一鄉鎮一日照，在人口數較多的鄉鎮甚至希望一鄉鎮能有2個以上日照中心，才能緩解家屬照顧壓力，目前彰化縣還缺6個鄉鎮的日照版圖，就可達到一鄉鎮一日照的目標。

彰化衛生局長葉彥伯表示，彰化縣目前已有26個A級社區整合型服務中心，落實個案管理並依個案需求協調安排照顧服務資源；有205個B級社區複合型服務中心，包括提供給失智或失能等長輩日照等專業長照服務；還有在各村里佈建的217個C級巷弄長照站。

葉彥伯說，對於可照顧失智和失能老人的日照中心，可以紓解家屬日間照顧的壓力，全縣還有6個鄉鎮沒日照中心，其中大城、竹塘、線西、永靖的日照中心都列於前瞻計畫興建中，福興鄉則利用衛生所空間，由秀和基金會籌設中，埔鹽則由老五老基金會籌設中。

對於行動自如的長輩也鼓勵到C級長照站參加活動，葉彥伯說，由於以往長輩會反應自己前往比較不方便，衛生局也媒合有交通車的B據點提供C級長照站的交通接送，未來還會再增加校園C級長照站服務，而長輩的共餐服務和就醫接送等也都是長照的服務重點。

葉彥伯說，彰化縣以多功能社福大樓方式提報2案向中央爭取「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，已於今年1月通過，將獲補助4億5000萬元於田中及埤頭2鄉鎮興建。

衛生所改建結合日照中心規劃的長照大樓還有社頭、溪州預計今年完工，鹿港鎮已於今年3月動土；另爭取整建衛生所創新整合型服務據點6案，二林已在今年3月開工，北斗、員林、竹塘、大城、芳苑等5案正規劃設計中。而「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」也向中央爭取申請19案目前中央審核中。

彰化縣政府積極推動建設ABC級長照服務據點，仁和醫院今天在田中國小的社大教室成立「C級巷弄長照站」，帶著長輩們一起做健康操。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府積極推動建設ABC級長照服務據點，仁和醫院今天在田中國小的社大教室成立「C級巷弄長照站」，帶著長輩們一起做健康操。記者林宛諭／攝影

長照 衛生所

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