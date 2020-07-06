連辦13年「搖滾台中」首度改採線上 全球看得到

搖滾台中舉辦13年，今年受到疫情影響，首度改成「線上」，台中市府今宣布，「2020搖滾台中」7月17日下午5時至晚上10時，及7月18日下午4時至晚上10時線上登場，有魏如萱、宇宙人、麋先生等卡司參加，更串聯日本、泰國、韓國、馬來西亞知名樂團，是今年全台首場跨國線上直播音樂節。

台中市府新聞局今天舉行「2020搖滾台中」起跑記者會，由去年獲選為搖滾台中數位合輯之一的樂團「貝婷大師」開場，海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻等樂團也出席，展現經典在地陣容。

中市新聞局長黃國瑋表示，今年受新冠肺炎疫情影響，許多音樂活動被迫取消，但音樂人需要被大家聽見，市府決定續辦，但改採線上直播。

今年邀請到魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us，共11個國內知名樂團演出；台中在地創作者有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮及老破麻5組樂團；國外樂團包括日本、泰國、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中；另還邀請泰國大山音樂節、日本Fuji Rock亞洲2大音樂祭，現身說法音樂面對嚴峻挑戰的因應之道。

海克力斯樂團表示，搖滾台中已舉辦13年，樂團則已成立20年，台灣獨立音樂發展環境愈來愈好，盼透過線上直播，可讓更多人看見他們的音樂。