爭取國漫館續留台中 市府提七大潛力亮點選址

原本將設於中台灣電影中心的國家漫畫博物館破局後，台中市政府為爭取國漫館續留台中，今天正式向文化部提出選址評估報告，共評選出7大文化潛力亮點，供文化部評估。

文化部與台中市政府原簽訂合作備忘錄，將以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館，卻因空間規劃等問題不符合專業博物館規格，文化部日前宣布雙方合作破局。立法院副院長蔡其昌則於6月1日邀文化部到中台灣電影中心會勘，文化部承諾國漫館未來會優先考慮留在台中，建議市府加速盤點適合空間及地點設置國漫館。

台中市新聞局表示，各局處盤點所屬場館與合適點，初步先列出10多處場址，經邀集建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者，召開諮詢委員會討論及實地現勘，委員會建議提出「7大文化潛力亮點」供文化部評估。

市府今天透過公函正式向文化部提出國漫館選址評估報告，市府表示，依照文化部列出區位選址條件，評選出「7大文化潛力亮點」，包含台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所（星泉公園）等適合場地，供文化部設置國漫館，並協助推動國家漫畫博物館計畫。

成功大學建築系教授劉舜仁日前在諮詢委員會上表示，台中人文薈萃，還可以歷史城為基盤，串聯帝國製糖廠、文資園區、刑務所官舍群，形成「國家漫畫博物館園區」。他同時建議，可利用「台中舊火車站」人潮聚集節點，舉辦cosplay或動漫節慶活動。